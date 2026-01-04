La Universidad de Guadalajara (UdeG) está a unos días de dar a conocer el dictamen de admisión de la convocatoria 2026-A, del cual están al pendiente miles de aspirantes a nivel medio superior y superior.

El anuncio confirmará qué candidatos aseguraron su lugar en alguno de los centros educativos de esta institución pública, con base en el puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica (PAA), sumado al promedio general obtenido en el bachillerato o en la secundaria.

Dicha prueba evalúa habilidades de razonamiento lógico-matemático y lógico-verbal, y se estructura en secciones de lectura, redacción, matemáticas e inglés, aunque este último apartado no tiene influencia en el puntaje final.

¿Cuándo salen los resultados del examen de admisión de la UdeG?

A través del calendario de trámites 2026-A, la Universidad de Guadalajara informa que la lista de los admitidos será publicada el próximo lunes 12 de enero en sus portales oficiales: Control Escolar ( https://escolar.udg.mx/ ) y la Gaceta UdeG ( https://www.gaceta.udg.mx/ ).

Sin embargo, desde el primer minuto de la fecha indicada también podrás consultar si fuiste admitido en el sitio web de EL INFORMADOR.

Para consultar tu dictamen debes tener a la mano tu número de registro, fecha de nacimiento y contraseña, proporcionados durante el registro.

Dentro del sistema podrás conocer tu estatus de admisión, tus puntajes por área, el promedio ponderado y el puntaje final.

Quienes hayan olvidado su contraseña pueden recuperarla en el apartado de Seguimiento de trámites del sitio web de la Coordinación General de Control Escolar.

Es importante que las personas revisen su correo electrónico, pues recibirán información sobre los cursos de inducción, los cuales tienen carácter obligatorio.

El periodo de carga de documentos finalizó el martes 16 de diciembre, y el inicio de clases está programado para el lunes 19 de enero.

Fechas clave del proceso de admisión:

Periodo de registro de solicitudes en la Web: www.escolar.udg.mx: lunes 1 al martes 30 de septiembre de 2025

Periodo de carga de foto, firma y huella y obtención de solicitud de ingreso por parte de los aspirantes: sábado 4 al viernes 24 de octubre de 2025

Aplicación única del examen de admisión: sábado 8 de noviembre de 2025

Periodo para carga de documentación para efecto de concurso: lunes10 de noviembre al martes 16 de diciembre de 2025

Publicación del dictamen en Web: www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx: lunes 12 de enero de 2026

Inicio de clases: lunes 19 de enero de 2026

Fechas clave del proceso de admisión a la Universidad de Guadalajara. ESPECIAL

