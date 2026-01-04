Tres sujetos que viajaban a bordo de un taxi de sitio en calles de la colonia El Álamo, en Tlaquepaque, fueron detenidos por elementos de la Policía del Estado por la presunta portación de un arma de fuego hechiza o de fabricación artesanal.

Los policías realizaban un recorrido de vigilancia en dicha colonia cuando en los cruces de la avenida Jesús González Gallo y la calle Parras observaron a un conductor de taxi que presuntamente aceleró la marcha al notar la presencia policial.

Por ello, metros más adelante le marcaron el alto al conductor y realizaron una revisión de protocolo a los ocupantes, pero fue debajo del asiento del copiloto donde localizaron la pistola de fabricación casera, así como un cartucho útil calibre 12 mm.

Del hallazgo se notificó a un agente de la Fiscalía General de la República y los detenidos, identificados como Jesús ‘N’, Miguel ‘N’ y Ángel ‘N’ de 23, 24 y 42 años de edad, respectivamente, fueron puestos a disposición del servidor público, quien realizará las investigaciones correspondientes, determinará su situación legal y abrirá la carpeta de investigación.

