El día de ayer, domingo 4 de enero, oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara lograron la detención de tres personas y el aseguramiento de un arma de fuego en la colonia Arboledas del Sur del municipio.

Los oficiales patrullaban sobre avenida de los Ahuehuetes y la calle José Vicente Ramírez, cuando observaron una camioneta en la que los tripulantes fuman un cigarrillo con las características de la marihuana.

Al notarlo, los elementos decidieron marcarles el alto y realizar una inspección conforme a protocolo, en la cual se les localizó un arma de fuego aparentemente calibre 9 mm cargada con casi 9 cartuchos útiles.

Las personas detenidas fueron identificadas como Dania Nicole "N" de 27 años de edad, Víctor Manuel "N" de 25 años y Juan Carlos “N” de 52 años de edad.

Los tres fueron remitidos al agente del ministerio público y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Todo ello para determinar su situación legal.

¿Cómo reportar una situación frente a la Policía de Guadalajara?

La organización gubernamental atiende reportes a través del número global de emergencias 911 o a través del teléfono 33 1201 6070. En ambos casos deberás especificar cuál es el tipo de emergencia y en que parte de la ciudad se encuentra. La Policía de Guadalajara también cuenta con el correo electrónico comisaria.guadalajara@gmail.com, así como sus redes sociales oficiales tanto en Facebook como en X.

