Avanza reingeniería del SIAPA; presentan proyecto a municipios, empresarios y ciudadanía

Con más de 200 propuestas destinadas a rediseñar el funcionamiento, operación y capacidad de respuesta del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), esta tarde se presentó el proyecto de reingeniería del organismo a municipios metropolitanos, el sector privado y a la ciudadanía, con miras a mejorar la calidad del agua, sustituir redes antiguas, apuntalar la plantilla, prevenir y atender socavones y colectores dañados y mitigar el desabasto en diversas colonias de la metrópoli.

El proyecto, conformado con la participación de alcaldes y alcaldesas metropolitanas, académicos, sociedad civil, ex directores del SIAPA, empresarios y especialistas en gestión hídrica, comprende cuatro ejes principales: captación y potabilización del agua, distribución y abasto seguro a los usuarios, saneamiento y tratamiento de aguas residuales y mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica.

También se contempla realizar auditorías, con evaluaciones técnicas, financieras y de desempeño; la modernización tecnológica, una reingeniería administrativa, con la depuración de la plantilla laboral y la revisión de perfiles; combatir la corrupción, la maximización de ingresos y el replanteamiento del modelo tarifario.

Asimismo, se establecieron espacios de control social, como observadores ciudadanos, auditorías públicas y reportes abiertos que permiten la rendición de cuentas. La propuesta será evaluada por la junta de gobierno del SIAPA.

El secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco (SGIA), Ernesto Marroquín Álvarez, recalcó que con esta reingeniería se busca construir un organismo moderno, eficiente y transparente, con procesos simplificados y que cuente con finanzas sanas y un sistema de alcantarillado seguro para la ciudad. Reconoció que el diagnóstico arroja la necesidad de atención urgente en gobernanza y administración, infraestructura y operación técnica, finanzas y sostenibilidad, además de en la confianza social hacia el SIAPA.

En tanto, Marroquín Álvarez presentó las obras de infraestructura que acompañarán la reingeniería del organismo, como el acueducto sustituto Chapala – Guadalajara, la modernización de la planta potabilizadora No. 1 en la colonia Miravalle, en Guadalajara; el acueducto presa Calderón a la planta potabilizadora No. 3 de San Gaspar, en Tonalá ; la ampliación de la planta potabilizadora No.5 Los Agaves, al igual que la atención a socavones y la rehabilitación de colectores pluviales.

"El SIAPA que queremos es un organismo moderno, eficiente y transparente, con procesos simplificados, finanzas sanas y un equipo humano profesionalizado, capaz de garantizar agua de calidad suficiente y un sistema de alcantarillado seguro para todas las familias de los polígonos en los que brinda servicio […].Este es un ejercicio de retroalimentación, es un documento vivo porque aún faltan los resultados de las auditorías que se están llevando a cabo y que van a abonar para enriquecerlo", anotó el funcionario.

