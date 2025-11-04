Instalan Comisión de Inhumación en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Con el objetivo de acompañar y observar el proceso de inhumación de personas fallecidas y no reclamadas que se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda instaló esta tarde la Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación de dicho proceso.

Este nuevo órgano se encargará de identificar los cuerpos, así como de la exhumación de éstos después de seis años, para su reducción cadavérica y reubicación a los osarios correspondientes.

La titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, reconoció que es un derecho fundamental de las familias conocer el paradero de sus seres queridos, y refrendó el compromiso del Gobierno de Jalisco en la atención a la desaparición de personas.

El trabajo de esta comisión será acompañado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, familiares y autoridades que participen en el proceso. En su conformación estuvieron presentes Catalina Mireles, del colectivo Buscando Nuestros Tesoros; Maribel Cedeño Rosales, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y Griselda Zambrano, del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial.

