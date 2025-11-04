Martes, 04 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Instalan Comisión de Inhumación en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Este nuevo órgano se encargará de identificar los cuerpos, así como de la exhumación de éstos después de seis años

Por: Osiel González Hernández

El trabajo de esta comisión será acompañado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, familiares y autoridades. CORTESÍA

El trabajo de esta comisión será acompañado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, familiares y autoridades. CORTESÍA

Con el objetivo de acompañar y observar el proceso de inhumación de personas fallecidas y no reclamadas que se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda instaló esta tarde la Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación de dicho proceso.

Este nuevo órgano se encargará de identificar los cuerpos, así como de la exhumación de éstos después de seis años, para su reducción cadavérica y reubicación a los osarios correspondientes.

La titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, reconoció que es un derecho fundamental de las familias conocer el paradero de sus seres queridos, y refrendó el compromiso del Gobierno de Jalisco en la atención a la desaparición de personas.

El trabajo de esta comisión será acompañado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, familiares y autoridades que participen en el proceso. En su conformación estuvieron presentes Catalina Mireles, del colectivo Buscando Nuestros Tesoros; Maribel Cedeño Rosales, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y Griselda Zambrano, del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial.

YC

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones