Durante este miércoles, el sistema frontal frente núm. 12 —que se extenderá con características de estacionario sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe—; la onda tropical número 40 que recorre la Península de Yucatán; una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México; un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México, traerán lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Hoy, en Puerto Vallarta se espera un clima muy cálido.

¿Qué clima tendrá Puerto Vallarta?

Durante este día, el cielo permanecerá despejado la ciudad vallartense, con temperaturas que oscilarán de los 31 máxima a los 23 grados centígrados mínima, y ráfagas de viento suroeste que correrán a 26 km/h. No se descarta la caída de algún chubasco por la tarde, además, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:

09:00 a 12:00 PM Soleado 26 a 30 °C 06:00 PM a 12:00 AM Nubes y claros 28 a 25 °C

Los estragos del huracán “Melissa”

El ciclón tropical “Melissa” de categoría 5, uno de los huracanes más fuertes registrados en el océano Atlántico, ha dejado medio centenar de fallecidos en todo el Caribe. “Melissa” tocó tierra la noche del pasado 28 de octubre en el oeste de Jamaica, además de inundar casi 12 mil hogares y destruir casi 200 después de que las bandas exteriores azotaran a Haití recién la semana pasada.

ESPECIAL/IAM

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO