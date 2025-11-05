La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó las acciones más importantes realizadas por la dependencia en la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre pasados.

Con el trabajo del C5 Guadalajara, se logró la detención de 12 personas en la colonia Blanco y Cuellar. Oficiales de la división de inteligencia de la Policía de Guadalajara, junto a personal del área de robo a carga pesada de la Fiscalía del Estado, estaban en recorrido de vigilancia en Pánfilo Pérez, entre Pablo Valdez y Esteban Alatorre, cuando observaron a varias personas que cargaban mercancía en una camioneta de carga. Los sujetos, al notar la presencia policial, intentaron darse a la huida corriendo. Con ayuda de la Guardia Nacional, fueron interceptados y detenidos.

En la colonia San Antonio, se detuvo a Misael "N", presunto robacoches en plazas comerciales. Podría estar relacionado con hasta seis afectaciones en espacios de este tipo. La detención se logró en coordinación con la Fiscalía del Estado. Fue vinculado a proceso con prisión preventiva de un año como medida cautelar.

En la colonia Mexicaltzingo se aprendió a Juan "N" por presuntamnebte haber intentado robar una motocicleta junto con un complice, no obstante el vehículo dejó de funcionar por lo que fue detenido.

En la colonia Las Conchas, se capturó a Héctor "N" junto a un menor por presuntamente haber robado una motocicleta de un negocio. Fueron detenidos en el cruce de Independencia y Estadio mientras empujaban la motocicleta presuntamente hurtada.

Con el operativo Centro Histórico, se logró la detención de Alejandro "N" por haber arrebatado un celular a un transeúnte e intentó huir con una unidad de MiBici.

En la colonia La Perla, se detuvo a Emmanuel "N" por presuntamente haber robado una bicicleta que estaba estacionada afuera de una pastelería.

En la colonia Arcos Vallarta se capturo a Iván "N" por portación de arma de fuego sub ametralladora.

Elementos del escuadrón motorizado GAMAS capturaron a Humberto "N" y Jorge "N" por circular en la colonia La Perla sin respetar las señales de tránsito. Además de ello, se les aseguró un arma de fuego con cartuchos útiles.

Con el Operativo Puma en la colonia Francisco Villa detuvieron a Adalid "N" y José de Jesús "N" por portación de una pistola modificada con cartuchos útiles y envoltorios con droga.

En Halloween, con el operativo especial, se detuvo a Jesús Carlos "N" y Vanesa "N" en el cruce de Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, en la colonia Oblatos, luego de ser revisados tras actitud extraña. Se les localizaron dos pistolas con cartuchos útiles y cargadores.

Todos los detenidos que aún no son vinculados a proceso quedaron a disposición del agente del Ministerio Público a la espera de integrar la carpeta de investigación de cada caso y determinar su situación legal.

