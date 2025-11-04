Gobierno de Tlaquepaque fortalece vigilancia en la Nueva Central Camionera

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, supervisó la puesta en marcha del nuevo sistema de videovigilancia en la Nueva Central Camionera, conformado por 24 cámaras conectadas al C4 municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios y el monitoreo en tiempo real.

Durante un recorrido por las instalaciones, la alcaldesa explicó que el proyecto busca ofrecer mayor confianza a quienes transitan por el lugar y fortalecer la coordinación con la administración de la terminal.

“Este es un paso más hacia un Tlaquepaque más seguro. La tecnología, sumada al trabajo coordinado entre instituciones, nos permite brindar confianza y protección a quienes utilizan este espacio”, afirmó Pérez Segura.

El sistema de vigilancia cubre el 100 % de los andenes de ingreso y salida de las empresas transportistas y está enlazado con los sistemas C4 y C5 del estado para ampliar la cobertura operativa.

La iniciativa fue resultado de una colaboración entre el Gobierno Municipal y la administración de la Central, donde la empresa realizó la inversión en la adquisición de las cámaras, mientras el Ayuntamiento se encargó de la instalación y licencias de operación para su integración al sistema de monitoreo.

El equipo incluye nueve cámaras panorámicas de 360 grados con reconocimiento facial, doce cámaras fijas y tres lectoras de placas vehiculares (LPR), lo que permitirá una vigilancia más precisa y la identificación oportuna de personas y vehículos.

Además, la presidenta municipal adelantó que está en proceso de aprobación una iniciativa de ley que exigirá presentar identificación oficial al comprar boletos de transporte, medida que —dijo— reforzará la seguridad de los pasajeros.

Actualmente, más de 100 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno participan en la vigilancia permanente de la Central, que cuenta con cinco módulos de empresas transportistas; dos de ellos ya operan con torniquetes de acceso controlado.

Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, las labores coordinadas entre autoridades y la administración de la terminal han permitido la localización de 57 personas, entre ellas 30 menores de edad y 27 adultos.

