Mónica Magaña pide proteger a menores y reforzar medidas de prevención contra el reclutamiento forzado

Ante el fenómeno de reclutamiento forzado de menores al crimen organizado , la diputada local Mónica Magaña hizo un llamado a madres y padres de familia y personas cuidadoras a proteger a niñas, niños y adolescentes y reforzar las medidas de prevención para evitar que sean víctimas de engaños.

Alertó que una oferta de trabajo en redes sociales, una promesa de dinero fácil o un mensaje aparentemente inofensivo se pueden convertir en un proceso de captación para que menores se integren a las filas de cárteles de la droga.

La legisladora exhortó a mantener vigilancia en redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos, donde se presentan los intentos de reclutamiento. "El reclutamiento infantil ya no sólo se encuentra en las calles. Ahora se puede iniciar desde el celular, en una oferta de trabajo en redes o hasta en un videojuego", advirtió.

Quienes buscan reclutar a los menores, comentó la emecista, pueden aprovechar necesidades económicas, deseos de pertenecer o la búsqueda de oportunidades para acercase a ellos.

Subrayó que la prevención no debe recaer únicamente en las niñas, niños y adolescentes, sino en las personas adultas de su entorno, por lo que deben mantenerse alerta de actividades digitales, de ofertas de trabajo que reciban, verificar los perfiles con los que interactúan en redes sociales y fomentar la conversación sobre los riesgos presentes en internet.

El reclutamiento puede derivar en situaciones de violencia, amenazas o involucramiento en actividades ilícitas, anotó.

"Hablemos del tema. Informémonos y no dejemos que el crimen organizado le robe el futuro a nuestras infancias", expresó.

Presentan iniciativa para prevenir y sancionar el reclutamiento forzado

Ante esta situación que se vive en Jalisco, la diputada presentó en el Congreso estatal una iniciativa para prevenir y sancionar el reclutamiento forzado. La propuesta contempla incorporar este delito al Código Penal del Estado, establecer sanciones de 15 a 30 años de prisión para quienes recluten a menores y considerar agravantes cuando el delito sea cometido por familiares, tutores, personas responsables de su cuidado o servidores públicos.

También plantea medidas de atención integral para víctimas, acciones de prevención, coordinación institucional y programas orientados a la restitución de derechos y reinserción social de niñas, niños y adolescentes, víctimas de este delito. La iniciativa continúa su proceso legislativo luego de concluir la etapa de parlamento abierto.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) señala que actualmente alrededor de 30 mil menores forman parte de grupos del crimen organizado en México , mientras que 250 mil están en riesgo de ser reclutados. Especialistas advierten que esta problemática es una de las formas más graves de violencia contra las infancias y adolescencias.

NG