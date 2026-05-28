Congreso de Jalisco aprueba primera Ley de Industrias Creativas

El Congreso de Jalisco aprobó hoy la Ley para el Desarrollo y Fomento de las Industrias Creativas, convirtiéndose en la primera legislación en México dedicada por completo a impulsar la creatividad como motor económico.

La iniciativa fue impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas , en conjunto con el Clúster de Innovación y Diseño.

Crean Fondo Jalisco Creativo

La nueva legislación contempla tres herramientas estratégicas para fortalecer al sector creativo. La primera es el Fondo Jalisco Creativo, un mecanismo financiero destinado a respaldar proyectos estratégicos, formación de talento e incorporación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, bajo criterios éticos y responsables.

Habrá un Consejo Estatal especializado

La segunda herramienta es el Consejo Estatal para el Fomento a las Industrias Creativas, un órgano colegiado conformado por representantes de los sectores público, privado, académico y social.

Este consejo tendrá la tarea de coordinar políticas públicas con perspectiva de género para fortalecer el ecosistema creativo.

Gabriela Cárdenas, diputada de Movimiento Ciudadano. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Impulsarán un padrón de creadores y empresas

La tercera medida es la creación del Padrón Estatal de Industrias Creativas, un censo que permitirá mapear el ecosistema local, diseñar apoyos basados en evidencia y facilitar la protección de la propiedad intelectual.

“Existir en un registro significa poder acceder a los estímulos fiscales, a asesoría técnica, a impulso, a programas de apoyo y, por supuesto, a presupuesto; porque muchos creadores en Jalisco trabajan con talento de talla mundial y sin ninguna red de respaldo. El padrón es esa parte, es una red de colaboración”, señaló la legisladora.

Buscan descentralizar la economía creativa

A diferencia de otros marcos normativos, esta ley pone especial énfasis en la descentralización, ya que busca impulsar polos creativos en distintas regiones del estado de acuerdo con sus vocaciones locales.

Además, integra a la Red de Centros de Innovación como aliada para la incubación y experimentación de proyectos creativos.

Industrias creativas aportan 2.8% del PIB nacional

De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México del INEGI, publicada en noviembre de 2025, el sector cultural y creativo generó más de 865 mil 682 millones de pesos en 2024, equivalentes al 2.8% del Producto Interno Bruto nacional.

El sector también dio empleo a 1.43 millones de personas, lo que representa el 3.5% del total nacional.

Artesanías y contenidos digitales lideran el sector

Dentro de la economía creativa, las áreas con mayor peso económico son las artesanías, con 18.4%; los contenidos digitales e internet, con 18.1%; los medios audiovisuales como cine y televisión, con 17.2%; y el diseño y los servicios creativos, con 14.5%.

En 2024, los segmentos con mayor crecimiento fueron la música y los conciertos, con un aumento de 14.9%; el diseño y los servicios creativos, con 7.7%; y las artes visuales y plásticas, con 5.3%.

UNESCO destaca impacto de la economía naranja

La UNESCO considera a las industrias creativas como un detonante de innovación, identidad cultural, turismo, empleo joven y desarrollo regional sostenible.

Son, además, una de las pocas industrias capaces de crecer sin agotar recursos, debido a que su principal materia prima es la imaginación.

Jalisco concentra miles de unidades económicas creativas

Actualmente, en Jalisco operan seis mil 764 unidades económicas vinculadas a la llamada economía naranja, las cuales aportan alrededor del 3% del PIB estatal y generan cerca de 55 mil empleos en la entidad.

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