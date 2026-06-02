Alistan aprobación de leyes de transparencia en el Congreso de Jalisco

El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, asegura que ya está listo el dictamen de aprobación de las leyes secundarias de transparencia para que puedan ser avaladas.

Esto se da luego de que, en la sesión del pleno del pasado jueves 28 de mayo, el Legislativo no discutiera dicho paquete de leyes pese a que en un primer momento se planteó su legislación y posterior aprobación para que fueran avaladas tras más de cuatro meses después de la fecha límite para su aval.

El diputado morenista explicó que hubo un acuerdo entre las fracciones parlamentarias del Congreso local para la conformación y el número de integrantes de la Agencia de Transparencia , instancia que sustituirá al ITEI, organismo desaparecido desde el mes de noviembre pasado. El acuerdo incluiría la designación de sus integrantes.

"Como acuerdo entre los grupos parlamentarios, el procedimiento sería el siguiente: el Ejecutivo tendría atribuciones para presentar una propuesta con tres integrantes que serían los responsables de la Agencia de Transparencia y le tocaría al Congreso ratificarlos, requiriendo para ello mayoría calificada", declaró.

Por otro lado, Miguel de la Rosa señaló que se hizo una consulta con la Contraloría del Estado para determinar si hubo pendientes en el dictamen , esto con el fin de poder corregirlos antes de su aprobación.

“Ya está hecho el acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios. Solo decidimos hacer una consulta previa con la Contraloría del Estado y otras instancias para ver que no tuviéramos en el contenido del dictamen algún área de oportunidad que se fuera a quedar pendiente a una votación. Ya tenemos algunos puntos de vista”, expresó.

Se prevé que el siguiente jueves haya sesión del pleno del Congreso de Jalisco y en dicha plenaria se retome la discusión y aprobación de las leyes secundarias, lo cual debió ocurrir desde el pasado 15 de enero; sin embargo, hasta el momento, el dictamen de las leyes solo ha sido avalado en comisiones legislativas.

JM