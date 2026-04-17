Ayer, dos menores de edad, de entre 15 y 16 años, fueron rescatados de ser reclutados por el crimen organizado para sumarse a sus filas. De acuerdo con lo referido por la Policía Estatal, que colaboró en su rescate y resguardo, ambos menores habían sido reclutados por la red social TikTok, donde los criminales del otro lado de la pantalla les ofrecían 20 mil pesos semanales.

Los dos eran amigos de la infancia, uno del municipio de Zapotlanejo y otro de Tonalá. Tras ver la oferta en la plataforma, se pusieron de acuerdo para aceptar el supuesto "empleo" que sabían era ofrecido por el crimen organizado, aunque no se les dijo exactamente qué iban a hacer, pero decidieron intentarlo.

Los criminales los citaron en la Central de Autobuses de Tlaquepaque, donde abordaron un vehículo que los llevó a la Central de Zapopan , donde esperarían un segundo automóvil que los llevaría "a otro municipio"; sin embargo, debido a que ya se contaba con el reporte que alertaba sobre su privación ilegal de la libertad, y a partir del operativo permanente que tienen las comisarías de la Metrópoli y de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con las distintas centrales camioneras, se evitó que abordaran el segundo automotor.

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Es TikTok solo una de las plataformas que, de acuerdo con la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, los criminales usan para seguir cooptando a menores de edad y jóvenes y sumarlos a sus filas con engaños basados, principalmente, en salarios irreales , pero también haciéndoles creer que la vida de quienes están dentro del crimen organizado es aspiracional y de respeto, cuando la gran mayoría ni siquiera logra pasar sus primeros "filtros", como se ha demostrado en el caso del Rancho Izaguirre, donde se han encontrado restos humanos en calcinamiento.

Las cuentas que generalmente son usadas para engañar a los menores por lo regular no tienen nombres, sino la palabra "usuario" seguido de números aleatorios, o tienen nombres o apodos cortos, acompañados de "emojis" o figuras como una pistola, gallos, ninjas, fantasmas o calaveras. Usualmente, los videos van acompañados por textos o "hashtags" que llevan palabras asociadas a lo bélico, los "alucines", armas, "el patrón", entre otras que hacen referencia a la operación del crimen organizado y la narcocultura.

Ayer, dos menores de edad, de entre 15 y 16 años, fueron rescatados de ser reclutados por el crimen organizado. ESPECIAL

De los videojuegos a las redes sociales

Trujillo Cuevas refirió que hace algún tiempo se habían tenido registros de menores de edad quienes habían salido de sus casas para encontrarse con "otras personas", procediendo a ser reportados como desaparecidos. Al localizarlos, se habían identificado algunos videojuegos por los cuales habían conocido a las personas que los habían motivado a salir de casa, principalmente mediante el juego "Free Fire".

Sin embargo, refirió, en los últimos años la tendencia ha sido que el crimen organizado ha utilizado las redes sociales para atraer a sus filas a las y los menores y jóvenes, a través de falsas ofertas de trabajo. Las mismas podían ir desde el reclutamiento para pintores o albañiles y guardias de seguridad, hasta los casos donde abiertamente les dicen que trabajarán para determinado cártel, según se ha documentado a partir de reportes de desaparición de las familias en búsqueda.

"Últimamente, en el caso de videojuegos, no hemos tenido casos (de desaparición) relacionados con esto en algún tiempo. Sí, hablábamos del Free Fire, por ejemplo, donde algunas personitas adolescentes que, al jugarlo, después sus familias pensaban que pudiera estar relacionado con el juego. Pero en realidad, como factor identificado de manera actual, no. En este momento tenemos el uso de las redes sociales y es en general donde insistimos en la prevención que debemos que tener", dijo la vicefiscal.

Recomiendan a madres, padres y tutores tener cercanía con los menores

En este sentido, insistió en la importancia de que madres, padres de familia y personas tutoras tengan la cercanía con sus menores, adolescentes y jóvenes, para saber qué es lo que están viendo, con qué personas son con quienes hablan y sobre qué, así como el tipo de contenido que consumen.

También insistió en la importancia del diálogo con las y los menores, en busca de erradicar la idea de que la vida en el crimen organizado es aspiracional y real, sino del riesgo permanente de perder la vida.

Desde el gobierno de Jalisco, recordó Trujillo Cuevas, se mantiene la campaña de prevención "No es lo que parece", estrategia mediante la cual se busca alertar a la población, especialmente a jóvenes de entre 14 y 17 años, sobre ofertas laborales falsas que prometen sueldos elevados y resultan en la privación de la libertad y la obligatoriedad de cometer delitos.

La misma es compartida no solo mediante redes sociales, sino que también es llevada a las escuelas a través de distintos cursos de concientización sobre la situación que se vive en Jalisco y en México en este sentido.

"No se trata de un juego"

Juan González Castañeda, Comisario General de la Policía del Estado, explicó que, de acuerdo con lo referido por los dos jóvenes rescatados el jueves de la Central de Autobuses de Zapopan, que iban a ser reclutados por el crimen organizado, los supuestos reclutadores procedieron a ellos con amenazas para que subieran al segundo vehículo; con palabras altisonantes les decían que debían subirse de inmediato, puesto que "no se trataba de un juego".

"Uno de ellos, quien iba en comunicación con la mamá, cuando se dio cuenta de esta amenaza verbal, fue que se dio cuenta de que no era lo que ellos esperaban, y es cuando la mamá se acercó al módulo que tenemos en operación 24/7 en la Central Nueva de Tlaquepaque, y es cuando activamos de inmediato el protocolo de búsqueda" , dijo.

Sin embargo, refirió el comisario, lo que tampoco se trata de un juego es este tipo de acciones, pues su seguridad personal y su vida están en riesgo. "Queremos invitar a las madres y padres de familia a que cuiden mucho a sus hijas e hijos, que cuiden mucho lo que están observando", insistió el comisario.

En caso de una emergencia en torno a la privación ilegal de personas, las y los ciudadanos pueden llamar de inmediato al 9-1-1 o al 089. El número 089 está habilitado para compartir información de manera anónima que además ayude a investigar casos de fraudes, extorsiones, narcomenudeo y, en general, datos sobre delitos cometidos por el crimen organizado, incluyendo información de cuentas que pueden ser utilizadas para atrapar a menores de edad para que caigan en sus filas.

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MB