Domingo, 12 de Abril 2026

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Lunaria celebrará el Día del Niño con observación astronómica y concierto GRATIS

Para celebrar el Día del Niño y la Niña, Lunaria tendrá un concierto gratuito con la participación del Coro EARA que interpretará temas de Francisco Gabilondo Soler

Por: Nancy Andrade Jáuregui

También habrá recorridos guiados en el pabellón de exhibiciones en un horario de 12:00 a 19:00 horas, sin embargo, acceder a estas actividades sí tiene un costo. ESPECIAL/ Facebook/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco

También habrá recorridos guiados en el pabellón de exhibiciones en un horario de 12:00 a 19:00 horas, sin embargo, acceder a estas actividades sí tiene un costo. ESPECIAL/ Facebook/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria"

El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” tendrá una observación astronómica completamente gratuita como parte de su programa “Lunaria Nocturno”, en donde habrá actividades especiales para celebrar a las niñas y los niños en su mes, con la participación del Coro EARA que interpretará temas de Francisco Gabilondo Soler, un apasionado de los cuerpos celestes. 

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La cita es el próximo sábado 18 de abril de 19:30 horas a 21:00 horas en la explanada de Lunaria, la observación astronómica es de entrada libre en donde podrás observar:

  • Júpiter.
  • Venus.
  • Constelación de Cáncer.

Además para celebrar el Día del Niño y la Niña, el coro EARA ofrecerá el concierto gratuito “Francisco Gabilondo Soler y las estrellas” que se realizará en el Ágora de Lunaria a las 18:30 horas. 

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Recorrido guiados en “Lunaria” 

También habrá recorridos guiados en el pabellón de exhibiciones en un horario de 12:00 a 19:00 horas, sin embargo, acceder a estas actividades sí tiene un costo de 50 pesos para adultos y 15 pesos para menores de edad, en donde se incluyen las siguientes actividades guiadas en:

  • Van de Graff.
  • Luz y color.
  • Casa de la Tierra.
  • Telescopios.
  • Transbordador. 
 

Si planeas asistir a esta observación astronómica, la ubicación del Planetario Lunaria es: Calle Carlos Pereira #792, Miraflores, 44270 Guadalajara, mientras que el estacionamiento se encuentra en Avenida de los Normalistas, Miraflores, 44270.

¿Quién fue Francisco Gabilondo Soler?

Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cri-Cri (1907-1990), nació en Orizaba, Veracruz, y es considerado uno de los compositores más importantes de México del siglo XX. Autodidacta, plasmó sus experiencias en canciones que trascendieron fronteras y fueron traducidas a varios idiomas

Su obra, marcada por la imaginación y la inocencia infantil, dio vida a historias protagonizadas por animales y personajes fantásticos. Inició en la radio en 1932 y, en 1934, debutó en la XEW con temas como El chorrito, El ropero y Bombón I.

Durante 27 años condujo un programa que conquistó al público infantil con clásicos como El ratón vaquero, La patita y Caminito de la escuela.

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