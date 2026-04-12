Lunaria celebrará el Día del Niño con observación astronómica y concierto GRATIS

El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” tendrá una observación astronómica completamente gratuita como parte de su programa “Lunaria Nocturno”, en donde habrá actividades especiales para celebrar a las niñas y los niños en su mes, con la participación del Coro EARA que interpretará temas de Francisco Gabilondo Soler, un apasionado de los cuerpos celestes. La cita es el próximo sábado 18 de abril de 19:30 horas a 21:00 horas en la explanada de Lunaria, la observación astronómica es de entrada libre en donde podrás observar:Además para celebrar el Día del Niño y la Niña, el coro EARA ofrecerá el concierto gratuito “Francisco Gabilondo Soler y las estrellas” que se realizará en el Ágora de Lunaria a las 18:30 horas. También habrá recorridos guiados en el pabellón de exhibiciones en un horario de 12:00 a 19:00 horas, sin embargo, acceder a estas actividades sí tiene un costo de 50 pesos para adultos y 15 pesos para menores de edad, en donde se incluyen las siguientes actividades guiadas en: Si planeas asistir a esta observación astronómica, la ubicación del Planetario Lunaria es: Calle Carlos Pereira #792, Miraflores, 44270 Guadalajara, mientras que el estacionamiento se encuentra en Avenida de los Normalistas, Miraflores, 44270.Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cri-Cri (1907-1990), nació en Orizaba, Veracruz, y es considerado uno de los compositores más importantes de México del siglo XX. Autodidacta, plasmó sus experiencias en canciones que trascendieron fronteras y fueron traducidas a varios idiomasSu obra, marcada por la imaginación y la inocencia infantil, dio vida a historias protagonizadas por animales y personajes fantásticos. Inició en la radio en 1932 y, en 1934, debutó en la XEW con temas como El chorrito, El ropero y Bombón I.Durante 27 años condujo un programa que conquistó al público infantil con clásicos como El ratón vaquero, La patita y Caminito de la escuela.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA