El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que el próximo domingo 19 de abril a partir de las 10:00 p.m, se realizarán trabajos de lavado del Tanque Talpita, ubicado en el municipio de Guadalajara; debido a esto se presentarán bajas presiones y en algunos casos falta de suministro en las siguientes colonias:

Talpita.

Santa Cecilia.

San José Río Verde.

San Miguel de Huentitán.

Margarita Maza de Juárez.

Balcones de Oblatos.

¿Cuándo regresa el agua tras los trabajos de lavado del Tanque Talpita?

De acuerdo con el organismo , se estima que tras los trabajos de lavado del Tanque Talpita se restablezca el servicio del agua por completo la mañana del martes 21 de abril.

Según explicó el Siapa el corte de agua que se presentará en dichas colonias forma parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua, además de permitir que los tanques funcionen de manera más eficiente.

CORTESÍA/ Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Siapa ofrece servicio de pipas gratuitas en las colonias afectadas por los trabajos de lavado del Tanque Talpita

En caso de requerir el servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone a disposición de las y los usuarios los siguientes canales oficiales para solicitarlas:

Contactar a SIAPATEL a través de la marcación rápida 073.

También se puede solicitar a través de las redes sociales del organismo en X y Facebook como @siapagdl

Ante esta situación, se recomienda a los habitantes almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante los próximos días.

Además te sugerimos utilizar el agua de manera responsable, priorizando actividades esenciales como cocinar, asearse y limpiar.

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Siapa mantiene activo el Plan Preventivo Anual 2026

Por otro lado, el Siapa mantiene en marcha su Plan Preventivo Anual 2026. Como parte de estas labores, recientemente concluyó la limpieza de la presa Las Pintas y del vaso regulador Revolución.

Asimismo, continúan de forma permanente los trabajos de mantenimiento y desazolve en siete canales pluviales urbanos, vasos reguladores, 31 cárcamos, 47 pasos a desnivel y 19 mil 500 bocas de tormenta. Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir contingencias y salvaguardar a la población durante la próxima temporada de lluvias.

Por ello, el SIAPA exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública y a desechar correctamente los residuos, con el fin de evitar obstrucciones en la infraestructura hidráulica que puedan provocar inundaciones en la ciudad.

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