Viernes, 17 de Abril 2026

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Lo que debes saber del Festival de Cerveza Tlaquepaque este fin de semana

Este es tu plan para el próximo fin de semana en el Área Metropolitana de Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Sábado 18 y domingo 19 de abril, Tlaquepaque celebra su festival de cerveza

Sábado 18 y domingo 19 de abril, Tlaquepaque celebra su festival de cerveza

El día de mañana y el domingo 18 de abril tienes un plan que no te puedes perder en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la novena edición del Festival de la Cerveza Tlaquepaque, puesta a celebrarse en la Plaza de las Ciudades Hermanas ubicada sobre boulevard General Marcelino García Barragán en Prados del Nilo.

En este par de días podrás disfrutar de:

  • Cerveza artesanal a granel
  • Comida rica y variada
  • Música en vivo para bailar
  • Catas guiadas para expertos y novatos
  • Zona infantil para los peques
  • Taller de serigrafía para crear tus propios souvenirs
  • Actividades para toda la familia

¿Cómo asistir al Festival de Cerveza de Tlaquepaque?

Podrás ingresar completamente GRATIS con una donación de cinco alimentos no perecederos. O también puedes comprar la pulsera VIP por 400 pesos, con la que, además del acceso, recibirás:

  • Vaso conmemorativo para disfrutar de tus cervezas
  • Playera conmemorativa del festival impresa por ti mismo en el taller de serigrafía del evento
  • Una cerveza artesanal conmemorativa
  • Inscripción a una cata guiada y a charlas especiales
  • Promociones cerveceras durante todo el año exclusivas de Handicraft Logistics

Si te interesa esta última opción, podrías preguntar en taquilla del evento o hacer la compra en línea a través de ESTE enlace. 

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Esta es la cartelera de bandas para el fin de semana

Sábado

  • Ley de Terios
  • Los Kara de Perro
  • The Fresh Days
  • Sofa King Weird
  • Ángel Sevilla Mx
  • UBBW
  • Sutil Bass
  • Baloo
  • Tadeo Medina
  • The Boppn' Royals
  • La Bendita
  • The Orkesta Etilika
  • Los Santos Cumbieros

Domingo

  • Dead Coloso
  • Coyotes y Demonios
  • Ezfa Crew
  • La Mitad de Atrás
  • Alyna
  • Magi-K
  • Silentnoiir
  • Las Brujas Vuelan
  • Latin Monkey
  • Cocktel Cavalier
  • Guzmán León

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