El día de mañana y el domingo 18 de abril tienes un plan que no te puedes perder en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la novena edición del Festival de la Cerveza Tlaquepaque, puesta a celebrarse en la Plaza de las Ciudades Hermanas ubicada sobre boulevard General Marcelino García Barragán en Prados del Nilo.En este par de días podrás disfrutar de:Podrás ingresar completamente GRATIS con una donación de cinco alimentos no perecederos. O también puedes comprar la pulsera VIP por 400 pesos, con la que, además del acceso, recibirás:Si te interesa esta última opción, podrías preguntar en taquilla del evento o hacer la compra en línea a través de ESTE enlace. SábadoDomingo* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB