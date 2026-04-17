El día de mañana y el domingo 18 de abril tienes un plan que no te puedes perder en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la novena edición del Festival de la Cerveza Tlaquepaque, puesta a celebrarse en la Plaza de las Ciudades Hermanas ubicada sobre boulevard General Marcelino García Barragán en Prados del Nilo.

En este par de días podrás disfrutar de:

Cerveza artesanal a granel

Comida rica y variada

Música en vivo para bailar

Catas guiadas para expertos y novatos

Zona infantil para los peques

Taller de serigrafía para crear tus propios souvenirs

Actividades para toda la familia

¿Cómo asistir al Festival de Cerveza de Tlaquepaque?

Podrás ingresar completamente GRATIS con una donación de cinco alimentos no perecederos. O también puedes comprar la pulsera VIP por 400 pesos, con la que, además del acceso, recibirás:

Vaso conmemorativo para disfrutar de tus cervezas

Playera conmemorativa del festival impresa por ti mismo en el taller de serigrafía del evento

Una cerveza artesanal conmemorativa

Inscripción a una cata guiada y a charlas especiales

Promociones cerveceras durante todo el año exclusivas de Handicraft Logistics

Si te interesa esta última opción, podrías preguntar en taquilla del evento o hacer la compra en línea a través de ESTE enlace.

Esta es la cartelera de bandas para el fin de semana

Sábado

Ley de Terios

Los Kara de Perro

The Fresh Days

Sofa King Weird

Ángel Sevilla Mx

UBBW

Sutil Bass

Baloo

Tadeo Medina

The Boppn' Royals

La Bendita

The Orkesta Etilika

Los Santos Cumbieros

Domingo

Dead Coloso

Coyotes y Demonios

Ezfa Crew

La Mitad de Atrás

Alyna

Magi-K

Silentnoiir

Las Brujas Vuelan

Latin Monkey

Cocktel Cavalier

Guzmán León

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OB