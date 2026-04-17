Una adolescente de trece años, quien había sido reportada como extraviada en la colonia Santa Teresita, fue localizada por autoridades tapatías al interior de una plaza comercial.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, el reporte de desaparición de la menor se generó a través del sistema de videovigilancia C5. Luego de haber sido notificados que esta no volvió a casa al salir de la secundaria, sumado a que había dejado el plantel sin el acompañamiento de sus padres.

Ante la alerta, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas implementó un operativo para dar con su paradero. La localización de la menor se dio en el cruce de Calzada Independencia y Periférico Norte, dentro de una plaza comercial, donde personal de seguridad privada detectó a una joven que parecía desorientada y dio aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron oficiales de la zona de Huentitán, quienes en coordinación con el personal de búsqueda, confirmaron que las características de la adolescente coincidían con las descritas en el reporte.

Posteriormente, con apoyo de la Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas, se dio aviso al Ministerio Público, que ordenó su traslado para realizar el proceso correspondiente y su entrega a familiares.

Autoridades confirmaron que la adolescente fue localizada en buen estado de salud.

Casi un 48% de las desapariciones en Jalisco corresponden a menores de 30 años

El caso ocurre en un contexto en el que las desapariciones continúan siendo una grave problemática en Jalisco. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se han contabilizado 12 mil 745 personas desaparecidas en el estado jalisciense al corte de abril de 2026, de las cuales, alrededor del 48% corresponde a jóvenes menores de 30 años; grupo en el que se incluye la población adolescente.

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AO

