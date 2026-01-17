Sábado, 17 de Enero 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 17 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14

