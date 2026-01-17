Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 17 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 19 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara