Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 17 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14