Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este sábado 17 de enero anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

