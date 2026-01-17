Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Chapala para este sábado 17 de enero anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

