Transporte público en la ZMG: De un peso a 14, la historia de los aumentos al pasaje

El pasado mes de diciembre de 2025 el Comité Técnico Tarifario avaló un incremento de la tarifa técnica del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la cual será de 14 pesos a partir del 1 de abril de este 2026, sin embargo, dicho aumento no ha sido el único que ha afectado a miles de personas en los últimos años, por ello aquí te compartimos las veces que se ha incrementado.

En 1995 con el cambio de la moneda de nuevo peso a peso, el transporte público en Estado tenía un costo de un peso, el gobernador de Jalisco de ese entonces, era Alberto Cárdenas Jiménez, quien estuvo en el puesto hasta el 2001; durante su administración subió 50 centavos el costo del transporte, hasta llegar a 3 pesos.

Mientras que para la administración del ex mandatario Francisco Ramírez Acuña, de 2001 a 2006, el costo de los camiones llegó a ser de 4.50 pesos, de acuerdo con el histórico del Transporte Público de la Secretaría de Transporte.

Para 2008, el ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, aumentó a 5 pesos el precio del transporte público, durante este periodo la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), se posicionó en contra, pero aún así se aprobó dicho aumento.

En el año 2009 se incrementó a 6 pesos, mientras que para 2013, se avaló incrementar el costo de los camiones a 7 pesos, de nuevo la FEU y partidos de oposición como Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional, se interpusieron a la medida, sin tener resultados.

Sin embargo, en 2014, a meses del anuncio del aumento, un conductor de camión provocó la muerte de María Fernanda, estudiante de la Preparatoria 10, y dejó alrededor de 20 alumnos lesionados, hecho que obligó al entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a frenar el incremento al pasaje y a congelar la tarifa en 6.00 pesos, condicionando cualquier aumento a que los transportistas cumplieran con mejoras en el servicio y migraran al modelo ruta-empresa.

De manera gradual, las rutas que —según el Comité Técnico Tarifario— fueron “cumpliendo” con las adecuaciones pactadas comenzaron a elevar el costo del pasaje a 7.00 pesos. Sin embargo, los años 2016, 2017 y 2018 estuvieron marcados por constantes paros camioneros, motivados por retrasos en el pago de salarios y nuevas exigencias de aumento, pese a que el sistema no ofrecía un servicio de mayor calidad.

En julio de 2019, el entonces gobernador del Estado, anunció un aumento paulatino a 9.50 pesos.

El ajuste, explicó, comenzaría en el Tren Ligero y el Macrobús, para extenderse aproximadamente quince días después a las rutas 380 A, 258 y 176 B, y posteriormente al resto del sistema. La medida generó una fuerte oposición social, encabezada por la FEU, sindicatos y diversos sectores de la ciudadanía.

Actualmente diversas organizaciones y la ciudadanía general se han manifestado en contra del aumento del transporte público a 14 pesos, sin embargo, hasta el momento la medida sigue en pie, el actual Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que dicha tarifa será subsidiada para todas las personas que obtengan la Tarjeta Al Estilo Jalisco, quedando el cobro para todos los usuarios por este medio en 11 pesos.

