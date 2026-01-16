Zapopan impulsa 'Súmate a la causa', para apoyar a pacientes necesitados

El Gobierno municipal de Zapopan, a través del Patronato de Salud, lanzó la campaña "Súmate a la Causa", la cual tiene el objetivo de recaudar recursos para poder donarlos y apoyar a pacientes que no cuentan con los medios económicos para completar sus tratamientos médicos. La campaña, que se lleva a cabo por segundo año consecutivo, consiste en que los contribuyentes que acudan a pagar el impuesto predial del municipio puedan hacer un donativo de solo $30 pesos con el fin de beneficiar al Patronato de Salud Zapopan. Los pacientes beneficiados son atendidos principalmente en el Hospitalito, pero también en las seis unidades de Cruz Verde del municipio. Y se dirigen a aquellos pacientes que no tengan capacidad económica para costear tratamientos que impliquen insumos con altos precios, explicó María de Lourdes Lares de Mejorada, presidenta del Patronato de Salud Zapopan. "Apoyamos a los pacientes para que puedan completar sus tratamientos con aquellos insumos que corren por parte de ellos, por ejemplo, placas, clavos, prótesis de rodilla, de cadera, marcapasos; todos estos insumos son muy caros". La presidenta del Patronato detalló que, durante el año anterior, la campaña "Súmate a la causa" recaudó poco más de 2 millones 348 mil pesos, los cuales fueron aportados por contribuyentes cumplidos y solidarios con los pacientes de escasos recursos que se atendieron en el Hospitalito y las seis Unidades de Cruz Verde del municipio. El apoyo de los contribuyentes, junto con los donativos de Empresas Socialmente Responsables y de más ciudadanos generosos, hicieron posible que en 2025 se entregaran más de 3 millones de pesos en apoyos para los pacientes. Fueron un total de 272 apoyos, entre insumos médicos para cirugías como prótesis de cadera, prótesis de rodilla, placas, tornillos y otros, lentes planos para niñas y niños y 15 estudios de mujeres. Lourdes Lares mencionó que son las áreas de trabajo social del Hospitalito y de las unidades médicas del municipio las que determinan cuáles pacientes son los que necesitan más apoyos económicos para poder pagar sus tratamientos y la recuperación que requieran. "Sumándonos a esta causa podemos cambiar la vida de todos los pacientes. Muchas veces es poder volver a caminar, poder volver a regresar a sus actividades es algo que, solamente cuando se pierde es cuando se da cuenta del valor que tiene estar sano". Reconoce que se han incrementado atenciones para pacientes que han sufrido accidentes en motocicleta y que requieren atención médica debido a las lesiones de consideración que pudieron haber tenido tras un percance.La ciudadanía también puede aportar por otras vías: por ejemplo, al momento de pagar el predial en línea, se puede aplicar esta opción. La ventaja es que el municipio implementó la posibilidad de pronto pago, lo que permite a los contribuyentes zapopanos acceder a descuentos, facilitando que el recurso ahorrado o al menos, una parte, pueda destinarse al donativo, aumentando la posibilidad de que haya más recursos donados para apoyar a más pacientes con necesidades médicas. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP