Jirafas del Zoológico Guadalajara predicen quién ganará el partido de Colombia vs RD Congo

Las jirafas del Zoológico Guadalajara dieron su pronóstico para el partido de esta tarde del Mundial 2026 entre Colombia y la República Democrática del Congo que se jugará en el Estadio Guadalajara; de acuerdo con los animales más altos del mundo será la República Democrática del Congo quien gane el juego.

A través de redes sociales el Zoológico Guadalajara compartió un video en donde se ve a las jirafas explorar los elementos alusivos a los equipos participantes; en donde había dos pequeñas porterías con las iniciales de los equipos.

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En el momento en el que una de las jirafas probó el enriquecimiento preparado por personal del Zoológico Guadalajara movió el balón, y “anotó gol” en la portería de la República Democrática del Congo.

Zoológico Guadalajara tendrá entradas gratis para niños y a 95 pesos para adultos si México le gana a Chequia

El Zoológico Guadalajara anunció que si México le gana a Chequia en el partido de mañana tendrá entradas gratuitas para niñas y niños en su Paquete Guadazoo, mientras que los adultos pagarán precio de niño a tan solo 95 pesos.

La promoción aplicará únicamente este viernes 26 y sábado 27 de junio del 2026 comprando las entradas del paquete Guadazoo directamente en taquilla, sin embargo, es necesario acudir con el jersey de la selección mexicana al momento de la compra.

¡Ojo! si no traes tu camisa de la selección mexicana al momento de tu compra no podrán hacerte valida la promoción.

Aplica para niños de 3 a 11 años quienes entran gratis con el Paquete Guadazoo.

Los adultos pagan el precio de niño a tan solo 95 pesos.

“Y también apoyamos ¡con toda la emoción! Nuestra Selección Mexicana Mañana México se enfrenta a Chequia y queremos que siga ese ánimo ganador que nos ha hecho celebrar junto”, escribió el recinto en sus redes sociales.

CORTESÍA/ Zoológico GuadalajaraCORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

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