Zoológico Guadalajara tendrá entradas GRATIS si México le gana a Chequia

El Zoológico Guadalajara anunció que si México le gana a Chequia en el partido de mañana tendrá entradas gratuitas para niñas y niños en su Paquete Guadazoo, mientras que los adultos pagarán precio de niño a tan solo 95 pesos.

La promoción aplicará únicamente este viernes 26 y sábado 27 de junio del 2026 comprando las entradas del paquete Guadazoo directamente en taquilla, sin embargo, es necesario acudir con el jersey de la selección mexicana al momento de la compra.

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¡Ojo! si no traes tu camisa de la selección mexicana al momento de tu compra no podrán hacerte valida la promoción.

Aplica para niños de 3 a 11 años quienes entran gratis con el Paquete Guadazoo.

Los adultos pagan el precio de niño a tan solo 95 pesos.

“Y también apoyamos ¡con toda la emoción! Nuestra Selección Mexicana Mañana México se enfrenta a Chequia y queremos que siga ese ánimo ganador que nos ha hecho celebrar junto”, escribió el recinto en sus redes sociales.

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

¿Qué incluye el Paquete Guadazoo del Zoológico Guadalajara?

Michilia: Hogar del oso negro y el lobo gris mexicano.

Las Maravillas de Kalahari: Observa a las simpáticas suricatas.

Villa Australiana: ¡con aviario interactivo! Canguros, periquitos, ninfas y más.

Herpetario: Fascinante mundo de serpientes, cocodrilos y lagartos.

Selva Tropical: Encuentra tigres, chimpancés, orangutanes y más.

Rancho Veterinario: ¡conviértete en veterinario por un día!

Amazonia: Sumérgete en el mundo de las guacamayas.

Central de Investigación Animal (CIA): Aprende más sobre el mundo animal.

Monkeyland: Saluda de cerca al mono vervet, babuino, lémur de cola anillada y más.

Ruta Orangután: ¡observa a los orangutanes colgarse a más de 15 metros de altura!

Conoce a los roedores más grandes y relajados del mundo: los capibaras.

Descubre otras especies como el lobo marino, venado dama dama, bisonte y el Rinoceronte de la India ¡el más grande del mundo!

CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.

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Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia:

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Colonia Huentitán el Bajo,

Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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