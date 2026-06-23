La Presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado un cambio notable en su política exterior al adoptar una postura de "prudencia diplomática" frente a los recientes resultados electorales en Colombia. Este movimiento, poco habitual en la retórica de la Cuarta Transformación, refleja una lectura estratégica ante el giro conservador que experimenta América Latina y una creciente preocupación por la intervención de Estados Unidos en la agenda política mexicana.

El giro diplomático ante un nuevo escenario regional

Contrario a la tradición de respaldo incondicional a gobiernos afines, la Mandataria mexicana ha optado por esperar los resultados oficiales antes de emitir cualquier felicitación. Según el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, esta cautela responde a una necesidad de supervivencia política frente a un contexto regional que se vuelca hacia la derecha .

"La probable victoria de De la Espriella [en Colombia] y la de Keiko Fujimori en Perú, suma al epílogo de la marea rosa, el nombre con el cual se definió la emergencia de Gobiernos de izquierda en América Latina desde el arranque de este siglo", apunta Riva Palacio en su columna.

Este cambio de rumbo ocurre en un momento crítico donde, de confirmarse las tendencias en Colombia y Perú, América Latina pasaría a tener seis naciones gobernadas bajo una visión opuesta a la izquierda .

Temores ante la influencia de Estados Unidos

El análisis sugiere que la prudencia de Sheinbaum no es fortuita. La Presidenta mantiene una vigilancia constante sobre las intenciones de sectores de la ultraderecha estadounidense, temiendo que utilicen a México como pieza de cambio en el tablero electoral del país vecino.

El columnista destaca que la administración en Palacio Nacional percibe una presión constante para procesar a políticos de Morena por supuestos vínculos con el crimen organizado, lo cual es interpretado como un intento de intromisión en los asuntos internos mexicanos. Como señala Riva Palacio: "Sheinbaum, que llegó a la Presidencia en la cola de la marea rosa, está viviendo su extinción y quedándose sola" .

¿El fin de la marea rosa?

El declive de este movimiento, que llegó al poder como respuesta al descontento por las políticas de libre mercado de los años 90, parece encontrar su raíz en el agotamiento de sus propios modelos. Problemas como la polarización social, denuncias de corrupción y una gestión deficiente han minado la legitimidad de varios líderes regionales.

"El vuelco en América Latina es ideológico, pero no podía haberse dado si no hubieran existido las condiciones internas para que las poblaciones en esas naciones decidieran que las urnas los sacaran del poder" , explica el periodista.

Mientras países como Guatemala se han alejado del eje de la 4T para fortalecer lazos de seguridad con Washington, la administración de Sheinbaum enfrenta un entorno regional cada vez más hostil. El análisis concluye que, ante la proximidad de procesos electorales en naciones clave como Brasil, el escenario para la izquierda latinoamericana es de alta incertidumbre, obligando al Gobierno mexicano a recalibrar su estrategia externa en un entorno que ya no le es mayoritariamente favorable.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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