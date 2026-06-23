Movimiento Ciudadano Jalisco convoca a parlamento juvenil LGBT+

Con el fin de impulsar la participación ciudadana entre aquellas personas que componen la comunidad LGBT+, los días 26 y 27 de junio se realizará el Segundo Parlamento Juvenil LGBT+ en la sede de Movimiento Ciudadano Jalisco.A través de la Delegación de Diversidad Sexual encabezada por Ernesto Cuevas, Movimiento Ciudad realizará esta acción a favor de dar voz y fortalecer la cultura política en este sector de la sociedad.En el marco del Día del Orgullo LGBT+, 38 jóvenes de todas las regiones y distritos jaliscienses recibirán información técnica de los procesos legislativos que se llevan en el Congreso del Estado.Tendrán un simulacro de lo que será presentar una iniciativa, trabajarla en comisiones, analizarla y aprobarla, para que después esa propuesta sea avalada en el pleno."Movimiento Ciudadano Jalisco se suma a fortalecer e impulsar la participación política de las juventudes que pertenecen a la comunidad, que defienden no solo la causa de la diversidad, sino diferentes causas y banderas", expuso Ernesto Cuevas.El ejercicio, al igual que el realizado el año pasado, tendrá la asistencia y participación de diputados que integran la Bancada Naranja, de la coordinadora Mirza Flores y de otros de nuestros liderazgos.***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB