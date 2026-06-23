Movimiento Ciudadano Jalisco convoca a parlamento juvenil LGBT+

Con el fin de impulsar la participación ciudadana entre aquellas personas que componen la comunidad LGBT+, los días 26 y 27 de junio se realizará el Segundo Parlamento Juvenil LGBT+ en la sede de Movimiento Ciudadano Jalisco.

A través de la Delegación de Diversidad Sexual encabezada por Ernesto Cuevas, Movimiento Ciudad realizará esta acción a favor de dar voz y fortalecer la cultura política en este sector de la sociedad.

En el marco del Día del Orgullo LGBT+, 38 jóvenes de todas las regiones y distritos jaliscienses recibirán información técnica de los procesos legislativos que se llevan en el Congreso del Estado.

Tendrán un simulacro de lo que será presentar una iniciativa, trabajarla en comisiones, analizarla y aprobarla, para que después esa propuesta sea avalada en el pleno.

"Movimiento Ciudadano Jalisco se suma a fortalecer e impulsar la participación política de las juventudes que pertenecen a la comunidad, que defienden no solo la causa de la diversidad, sino diferentes causas y banderas", expuso Ernesto Cuevas.

El ejercicio, al igual que el realizado el año pasado, tendrá la asistencia y participación de diputados que integran la Bancada Naranja, de la coordinadora Mirza Flores y de otros de nuestros liderazgos.

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MB