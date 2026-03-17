A pocos días de que finalice el periodo de registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, se habilitaron más de 2 mil módulos en todo el territorio nacional para que tutores, madres y padres de familia puedan realizar el procedimiento de forma presencial.

De acuerdo con las autoridades, la habilitación de módulos tiene el objetivo de que ningún alumno de primaria se quede sin recibir el apoyo.

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina en los módulos presenciales?

El registro en línea continúa disponible en la página oficial del programa ( https://www.becaritacetina.gob.mx/ ), sin embargo, quienes no cuenten con esta opción pueden acercarse a los módulos habilitados por las autoridades.

En estos sitios, personal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar auxiliará a los padres con el proceso, por lo que solo es necesario acudir con la documentación requerida:

CURP de la madre, padre, tutora o tutor

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

CURP de la o el estudiante

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Los módulos están disponibles desde el día de hoy hasta el próximo jueves 19 de marzo, y operan en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

¿Dónde se encuentran los módulos para el registro de la Beca Rita Cetina?

Las autoridades lanzaron una herramienta para localizar los módulos distribuidos en toda la República mexicana. Para hacerlo, solo necesitas ingresar al enlace https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/ y seleccionar tu estado y el municipio más cercano a tu ubicación. Da clic en "Buscar" y navega en el mapa. Selecciona los iconos de las oficinas para conocer sus domicilios.

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

La Beca Rita Cetina es un programa universal, lo que quiere decir que todos los estudiantes de primaria podrán acceder a ella sin importar el grado escolar que se encuentren cursando; el único requisito es que se encuentren inscritos en instituciones públicas.

Con este programa, los infantes que se encuentren inscritos comenzarán a recibir un apoyo económico para apoyar en la compra de útiles y uniformes escolares. La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

¿Qué sigue tras el registro de la Beca Rita Cetina?

Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.

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MB

