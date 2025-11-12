Miércoles, 12 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Así se vio el incendio en bodega de Oblatos en cámaras del C5 (VIDEO)

El reporte del incendio se recibió alrededor de las 14:00 horas

Por: El Informador

Desde las cámaras de C5, la columna de humo del incendio en Oblatos eran impresionantes. ESPECIAL / PC y Bomberos Guadalajara

Desde las cámaras de C5, la columna de humo del incendio en Oblatos eran impresionantes. ESPECIAL / PC y Bomberos Guadalajara

Durante el transcurso de la tarde del 11 de noviembre, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, atendieron el incendio ocurrido al interior de una bodega abandonada —atiborrada con productos plásticos y basura— en el cruce de la avenida República y la calle Román Morales, en la colonia Oblatos, según informaron reporteros de esta casa editorial. 

Lee: Amplían servicio de Siteur en zona oriente de Guadalajara

Ante esta clase de percances y como ya es sabido, el Escudo Jalisco C5, institución responsable de operar los servicios de emergencia del 9-1-1, mantiene una cobertura completa a nivel fotográfico en toda la ciudad, en esta nota te mostramos cómo lució el incendio. 

En punto de las 14:00 horas, una larga columna de humo se atisbaba desde diferentes puntos de la ciudad, fue en esa misma hora que también se levantó el reporte. Gracias al rápido actuar de las unidades, el siniestro pudo ser controlado en la parte posterior del inmueble, así como en las zonas laterales; descartando cualquier afectación en viviendas y fincas aledañas. Las autoridades de protección tampoco reportaron personas lesionadas.

Mira: Peso mexicano aporrea al dólar en el arranque de este 11 de noviembre

 

Checa: Reportan incendio en una bodega de productos plásticos y basura en Oblatos

Al lugar del incidente acudieron personal de Cruz Roja y Cruz Verde. Por su parte, la UEPCBJ reportó por la tarde de ayer que las llamas se habían propagado en un área aproximada de 20 x 100 metros, consumiendo únicamente plásticos, hules y residuos acumulados en el sitio.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones