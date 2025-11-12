Así se vio el incendio en bodega de Oblatos en cámaras del C5 (VIDEO)

Durante el transcurso de la tarde del 11 de noviembre, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, atendieron el incendio ocurrido al interior de una bodega abandonada —atiborrada con productos plásticos y basura— en el cruce de la avenida República y la calle Román Morales, en la colonia Oblatos, según informaron reporteros de esta casa editorial.

Ante esta clase de percances y como ya es sabido, el Escudo Jalisco C5, institución responsable de operar los servicios de emergencia del 9-1-1, mantiene una cobertura completa a nivel fotográfico en toda la ciudad, en esta nota te mostramos cómo lució el incendio.

En punto de las 14:00 horas, una larga columna de humo se atisbaba desde diferentes puntos de la ciudad, fue en esa misma hora que también se levantó el reporte. Gracias al rápido actuar de las unidades, el siniestro pudo ser controlado en la parte posterior del inmueble, así como en las zonas laterales; descartando cualquier afectación en viviendas y fincas aledañas. Las autoridades de protección tampoco reportaron personas lesionadas.

Al lugar del incidente acudieron personal de Cruz Roja y Cruz Verde. Por su parte, la UEPCBJ reportó por la tarde de ayer que las llamas se habían propagado en un área aproximada de 20 x 100 metros, consumiendo únicamente plásticos, hules y residuos acumulados en el sitio.

AO

