Jalisco |

Ampliarán servicio de SITEUR en zona oriente de Guadalajara

Desde este 10 de noviembre, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano comenzó a operar las Rutas 5 y 5-B con veinte unidades nuevas

Por: El Informador

Dichas mejoras pretenden atender a los 13 mil pasajeros diarios en las zonas de El Salto, Tonalá, CUTonalá y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. ESPECIAL

Con el objetivo de ampliar la cobertura en la zona oriente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Gobierno de Jalisco, a través de SITEUR, reforzó el servicio de transporte público en las Rutas 5 y 5-B de Mi Transporte Tren Ligero. 

Dicho fortalecimiento permitirá conectar el nuevo Periférico de Tonalá, desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara —con un paradero cercano a las llegadas nacionales— hasta la Estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero.

Las rutas, que abarcan más de 40 kilómetros, reducirán sus tiempos de espera: la Ruta 5 pasará de 40 a 18 minutos y la Ruta 5-B de 25 a 15 minutos. Dichas mejoras pretenden atender a los 13 mil pasajeros diarios en las zonas de El Salto, Tonalá, CUTonalá y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Zona oriente de Guadalajara como prioridad

En respuesta a la demanda de la población del oriente metropolitano, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, señaló que la Ruta 5, también conocida como C-98, contará con nuevas unidades que conectarán El Salto, Tonalá, CUTonalá, el Aeropuerto y El Castillo. 

Por su parte, el titular de SITEUR, Amilcar López Zepeda, destacó que el reforzamiento de estas rutas permitirá reducir hasta en 50% los tiempos de espera para las personas usuarias. Además, durante octubre, también se reforzaron las Rutas 1 y 1-B, reduciendo sus frecuencias de paso de 40 a 10 minutos.

Principales rutas beneficiadas

  • Ruta 5 (Aeropuerto – Periférico Oriente – CUTonalá – Estación Periférico Norte, L1)
    Frecuencia reducida de 40 a 18 minutos.
    10 nuevas unidades.
  • Ruta 5-B (El Castillo – Periférico Oriente – Estación Periférico Norte, L1)
    Frecuencia reducida de 25 a 15 minutos.
    10 nuevas unidades.

