Tlajomulco ofrece ESTOS descuentos en multas y recargos de Predial y Agua

El gobierno de Tlajomulco publicó desde su portal oficial el inicio de la campaña de descuentos de fin del 2025,en la cual las y los contribuyentes podrán ponerse al corriente con importantes beneficios económicos y aprovechar esta temporada para regularizar sus pagos.

Christian Castro Castro, tesorero municipal de Tlajomulco , detalló la dinámica de los descuentos de fin de año: “ Estamos programando un 75 % de descuento en multas y recargos en Predial y Agua Potable ". El funcionario dijo que los ciudadanos que tengan adeudos con el municipio pueden acudir a ponerse al corriente. Asimismo, declaró que se aplicará un descuento del 50 % en las multas de movilidad municipal .

Vigencia de los descuentos en Tlajomulco

Según el boletín informativo emitido por el gobierno de Tlajomulco, a través de la tesorería municipal, los descuentos mencionados se comenzarán a aplicar desde el 10 y hasta el 19 de diciembre de este año.

Con estos descuentos, el municipio de Jalisco busca apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas.

Para quienes acudan personalmente a las recaudadoras, los horarios de atención serán de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, en:

Centro Administrativo Tlajomulco (CAT)

Plaza Gavilanes

CAT Zona Valle

Plaza Las Vírgenes

Delegaciones:

Cajititlán

La Alameda

San Agustín

San Miguel Cuyutlán

San Sebastián el Grande

Santa Cruz de las Flores

Santa Cruz del Valle

También se podrá pagar los fines de semana en:

Registro Civil 1

Cruz Verde

OXXO

Citibanamex

HSBC

Scotiabank

BBVA

Banorte

Santander

Además, las y los contribuyentes con más de cinco años de adeudo en Predial o Agua potable pueden solicitar la prescripción de cuentas anteriores a 2019, presentando una identificación oficial y firmando la solicitud correspondiente.

Paga el Predial y el Agua en línea

Estos descuentos lanzados por el gobierno de Tlajomulco ya están habilitados de manera automática en el sistema, por lo que las y los ciudadanos pueden realizar sus pagos en línea a través del portal oficial.

