Jalisco | Tlajomulco

Tlajomulco ofrece ESTOS descuentos en multas y recargos de Predial y Agua

Los descuentos se comenzarán a aplicar desde el 10 y hasta el 19 de diciembre de este año

Por: El Informador

El horario de atención en las recaudadoras de Tlajomulco es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El gobierno de Tlajomulco publicó desde su portal oficial el inicio de la campaña de descuentos de fin del 2025,en la cual las y los contribuyentes podrán ponerse al corriente con importantes beneficios económicos y aprovechar esta temporada para regularizar sus pagos.

Christian Castro Castro, tesorero municipal de Tlajomulco, detalló la dinámica de los descuentos de fin de año: “Estamos programando un 75 % de descuento en multas y recargos en Predial y Agua Potable". El funcionario dijo que los ciudadanos que tengan adeudos con el municipio pueden acudir a ponerse al corriente. Asimismo, declaró que se aplicará un descuento del 50 % en las multas de movilidad municipal.

Vigencia de los descuentos en Tlajomulco

Según el boletín informativo emitido por el gobierno de Tlajomulco, a través de la tesorería municipal, los descuentos mencionados se comenzarán a aplicar desde el 10 y hasta el 19 de diciembre de este año.

Con estos descuentos, el municipio de Jalisco busca apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas.

Para quienes acudan personalmente a las recaudadoras, los horarios de atención serán de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, en:

  • Centro Administrativo Tlajomulco (CAT)
  • Plaza Gavilanes
  • CAT Zona Valle
  • Plaza Las Vírgenes

Delegaciones:

  • Cajititlán
  • La Alameda
  • San Agustín
  • San Miguel Cuyutlán
  • San Sebastián el Grande
  • Santa Cruz de las Flores
  • Santa Cruz del Valle

También se podrá pagar los fines de semana en:

  • Registro Civil 1
  • Cruz Verde
  • OXXO
  • Citibanamex
  • HSBC
  • Scotiabank
  • BBVA
  • Banorte
  • Santander

Además, las y los contribuyentes con más de cinco años de adeudo en Predial o Agua potable pueden solicitar la prescripción de cuentas anteriores a 2019, presentando una identificación oficial y firmando la solicitud correspondiente.

Paga el Predial y el Agua en línea

Estos descuentos lanzados por el gobierno de Tlajomulco ya están habilitados de manera automática en el sistema, por lo que las y los ciudadanos pueden realizar sus pagos en línea a través del portal oficial

FF

Temas

