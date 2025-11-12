Gobierno de Guadalajara mejorará iluminación en unidades habitacionales

El pasado martes 11 de noviembre, la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo , encabezó la instalación de una de las nuevas lámparas que tendrá El Sauz y que buscará reforzar las condiciones de seguridad y fomentar la construcción de comunidad.

“ Le entramos a El Sauz para iluminarlo con 157 luminarias nuevas y una inversión de 3.9 millones de pesos para ustedes ”, declaró.

Los nuevos puntos de luz se suman a las 160 lámparas que ya había en esta unidad habitacional, con lo que se duplicará la iluminación en andadores, pasillos y áreas comunes.

Con una inversión de 30 millones de pesos, el Gobierno de Guadalajara reforzará la iluminación pública de otras 13 unidades habitacionales de la ciudad.

Compromisos del gobierno de Guadalajara con El Sauz

Delgadillo destacó que mejorar la iluminación de las unidades habitacionales de Guadalajara fue una promesa de campaña. Además de las nuevas lámparas, el gobierno de Guadalajara asumió una serie de compromisos con las y los vecinos de El Sauz, entre ellos, establecer acciones que ayuden a mejorar las dinámicas del espacio común, como evitar la acumulación de cacharros y tirar la basura en lugares inadecuados, así como la invasión del espacio público. Otros de los acuerdos incluyen atender la poda y aclareo del arbolado.

Dichas acciones las llevará a cabo la Dirección de Justicia Cívica Municipal , que organizará una mesa de diálogo donde se espera la participación de distintas dependencias municipales junto con las y los habitantes del complejo.

Por otro lado, la Dirección de Movilidad y Transporte realizará trabajos de balizamiento horizontal en zonas escolares y también participará en las mesas de diálogo para encontrar soluciones a la problemática de los vehículos abandonados.

