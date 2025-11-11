El peso mexicano comienza su jornada, este martes 11 de noviembre, aporreando al dólar y elevando su plusvalía frente a los esfuerzos legislativos de EU por reabrir el gobierno encabezado por Donald Trump.

A las primeras horas de este día —07:00 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 18.37 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.11% con respecto al cierre del lunes. Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.3922 pesos por dólar.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

De acuerdo con analistas de Monex, la moneda mexicana es beneficiada por el bajo índice del dólar tras la aprobación del Senado de EU por una “ley de financiamiento para concluir con el cierre de gobierno”, misma que estará centrada en la aprobación de la Cámara de Representantes.

Hoy, diez de las dieciséis principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran ganancias frente al dólar; la moneda mexicana se sitúa en el séptimo lugar. El número mayor es liderado por la corona noruega (0.52%), mientras que la pérdida se la lleva el won surcoreano, que pierde 0.58 por ciento.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 11 de noviembre de 2025

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 16.90 18.84 BBVA 17.55 18.68 Banorte 17.30 18.65 Banamex 17.78 18.87

Hoy, la mejor opción de venta es en BBVA. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

AO