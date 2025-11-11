Reportan incendio en una bodega de productos plásticos y basura en Oblatos

Esta tarde, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) atendieron un incendio en una bodega abandonada que contenía productos plásticos y basura, en el cruce de la avenida República y la calle Román Morales, en la colonia Oblatos.

El reporte del siniestro se recibió alrededor de las 14:00 horas, y la columna de humo era visible desde varios puntos de la ciudad. Al momento el siniestro ya fue controlado y se descartan afectaciones en viviendas y fincas aledañas, pues se realizaron labores de contención en la parte posterior del inmueble, así como en las zonas laterales, aseguró la titular de Protección Civil y Bomberos tapatíos, Jenny de la Torre. Tampoco se reportan personas lesionadas.

Al lugar acudieron personal de Cruz Roja y Cruz Verde. "Ya no (hay riesgos en la bodega), ya que ya está controlado. Ya únicamente están en la fase de remoción y enfriamiento", añadió de la Torre.

Por su parte, la UEPCBJ reportó que las llamas se propagaron en un área aproximada de 20 x 100 metros, consumiendo plásticos, hules y residuos acumulados en el sitio.

YC