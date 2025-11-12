Vertederos de Matatlán y Laureles, con poco avance en remediación ambiental

El Gobierno de Jalisco informó que la remediación de los rellenos sanitarios de Los Laureles y Matatlán, en el municipio de Tonalá, muestran un avance del 8%, a pesar de tener dos semanas de retraso y tras haber iniciado el pasado mes de junio.

En el caso del vertedero de Los Laureles, la razón del retraso de dos semanas fue debido al temporal de lluvias, según señaló Iker Frangie, procurador Estatal de Protección al Ambiente. Entre los avances, está la colocación de 2 mil 747 metros lineales de malla perimetral; 70% de avance en el desmantelamiento de la antigua planta de separación, la cual se proyecta terminar en 2026.

Otros avances también contemplan la intervención de la superficie de mono volumen de residuos; además, también se concluyeron estudios de factibilidad para la colocación de equipos de bombeo y planta fotovoltaica.

"Se tiene que hacer un mejor manejo de los lixiviados para evitar que siga habiendo filtraciones a los diferentes cuerpos de agua, como es el caso del Río Santiago", dijo Iker Frangie.

En ambos vertederos, persiste el escurrimiento de lixiviados , afirmó el procurador, por lo que está pendiente de evitar que sigan escurriendo y contaminando fuentes de agua.

"Cuando es temporal de lluvias, es menos el escurrimiento de lixiviados, pero todavía hay un riesgo. Por ejemplo, si vemos los cárcamos están muy llenos de lixiviados y todavía existen pequeños canales de escurrimientos. Aún no se ha hecho la remediación en el sentido de la gestión de lixiviados, por lo que existe riesgo de escurrimiento".

En el caso del vertedero de Matatlán, y según lo expuesto en la rueda de prensa, se reportó un menor avance; sin embargo, "a más tardar la semana que entra ya están ahí maquinaria para comenzar", aseveró Iker Frangie sobre los trabajos en dicho vertedero.

Ambos vertederos ya cerraron: el de Laureles cerró el 30 de septiembre de 2021 y Matatlán, el 30 de abril de 2023, pero las acciones de rehabilitación en ambos nunca se completaron.

Debido a esta situación, se firmó un acuerdo reparatorio el pasado mes de junio que obliga a la remediación de ambos rellenos sanitarios en un plazo de 24 meses fijo. De no cumplirse, se pagarán 341 millones de pesos por parte de la empresa Caabsa Eagle, encargada de ambos vertederos.

AO

