Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 14 de enero prevé que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 15 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 20 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

