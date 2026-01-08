El ataque a un supuesto empresario del Mercado de Abastos el pasado 29 de diciembre fue orquestado por el Cártel Nueva Generación (CNG), según la información oficial. Pero mucho se cuestionan porqué los policías tardaron tanto en llegar a la zona del crimen. Las autoridades han respondido.

Sicarios del Cártel Nueva Generación son los responsables de la emboscada contra el supuesto empresario del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia, en la que también fue asesinada su hija de 16 años y uno de sus escoltas, señaló el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Indicó que los videos del hecho, ocurrido el 29 de diciembre en las calles de la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, muestran que los atacantes portaban equipo táctico con las siglas del grupo delictivo. Señaló que se investiga la posible relación del empresario con ese y otros grupos delictivos.

"Esta persona tenía algunos antecedentes penales; se está investigando su actividad, a lo que se dedicaba, si tiene relación con este u otros grupos criminales".

El fiscal refirió que en el sitio del ataque se localizaron 2 mil 22 cartuchos percutidos, lo que da una idea de la dimensión del despliegue criminal en el que estuvieron involucrados alrededor de 30 sujetos, ocho de los cuales ya fueron identificados, localizados y asegurados .

¿Por qué la policía tardó en llegar?

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, justificó el retraso con el que llegaron las primeras patrullas al lugar , pues los sicarios tuvieron 30 minutos para ejecutar la agresión sin que arribara ninguna autoridad para hacerles frente .

Explicó que la zona de la emboscada tiene un bajo índice delictivo, por lo que hay pocas unidades asignadas a ese cuadrante , y ante la magnitud del ataque y la superioridad del fuego de los delincuentes, los policías que estaban más cerca debieron esperar refuerzos .

El director del C5, Juan Carlos Contreras Vargas, informó que, según el análisis de las cámaras de la zona, los sicarios fueron arribando de forma intercalada a los distintos lugares desde donde realizaron los ataques para no llamar la atención , razón por la cual no fueron detectados hasta que comenzó el ataque.

Más indicios

Entre los indicios asegurados en el lugar, los peritos encontraron que Alberto Prieto llevaba fajada a la cintura una pistola de calibre 5.7x28, conocida como mata policías por su capacidad de traspasar el blindaje de los chalecos antibalas.

Dato

* 30 hombres armados participaron en el ataque contra el empresario Alberto Prieto.

