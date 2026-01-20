Regresa la estación de MiBici al Teatro Degollado, en el Centro de Guadalajara

Debido a las intervenciones realizadas en la Plaza Liberación, en el Centro de Guadalajara, la estación del sistema Mi Bici Pública que se ubicaba a un costado del Teatro Degollado, sobre la calle Degollado, fue retirada e inhabilitada durante el tiempo que duraron las obras.

Esta es la nueva ubicación de la estación Mibici

Sin embargo, esta mañana el sistema Mi Bici dio a conocer que la estación, correspondiente al número de identificación 032, fue colocada nuevamente en esta zona para que las y los usuarios puedan tomar y dejar sus bicicletas. Ahora se ubica sobre la calle Degollado (hoy peatonal), en la Plaza Liberación, en el cruce con la avenida Hidalgo, frente a su ubicación anterior.

“Atención, usuarios de Mi Bici. Regresó la estación Mi Bici al Teatro Degollado; con la apertura de la zona, ya fue reinstalada la estación 032, en Degollado e Hidalgo, para que puedas conectar tus viajes en la zona centro de Guadalajara”, informó el sistema de bicicletas públicas a través de sus redes sociales oficiales.

La estación MiBici ya se encuentra disponible

La estación operará con los mismos 15 puertos y ya se encuentra disponible para las personas usuarias de Mi Bici.

Otra de las estaciones que aún está pendiente de reinstalar es la que se encuentra en el Centro de Tlaquepaque, en el cruce de Hidalgo y 5 de Mayo, la cual fue retirada ayer lunes debido a obras de rehabilitación que se llevan a cabo en la zona. Se espera que la misma quede reinstalada el próximo jueves 22 de enero.

Durante estos días, las personas usuarias podrán entregar y tomar bicicletas en estaciones cercanas, localizadas a pocas cuadras del punto intervenido. Las estaciones alternativas disponibles son: Juárez y Progreso; Obregón y Donato Guerra; Emilio Carranza y Zaragoza.

AS