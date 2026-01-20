La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó los resultados obtenidos en la semana del 12 al 18 de enero. A continuación un resumen de los hechos más destacados.

Con el Operativo Centro Histórico, Policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a Oscar "N" de 41 años quien podría estar relacionado con cerca de 37 robos a tiendas de conveniencia. El sujeto fue vinculado a proceso luego de ser asegurado en Héroes de Independencia y San Fernando luego de haber sido avistado consumiendo aparentes drogas con una pipa. Al realizarle la inspección conforme a protocolo se le localizaron varios envoltorios con una sustancia con las características del cristal y una pistola de utilería.

Tras una persecución que inició en el cruce de Isla Gomera e Isla Malta y terminó hasta Cruz del Sur, entre Topacio y Conchita, en la colonia Rinconada de la Calma, policías capturaron a Jovani Alexander "N" de 25 años que podría estar relacionado con al menos 7 robos a tiendas de conveniencia. Fue detenido luego de presuntamente robar una tienda de conveniencia ubicada en Jardines del Sur de la cual sustrajo cerca de 440 pesos en efectivo, tras amagar al dependiente con un cuchillo.

En la colonia Fábrica de Atemajac, se detuvo a Juan Pablo "N" de 41 años, quien presuntamente ingresó a una tienda de autoservicio de la que sustrajo mil 600 pesos en efectivo y realizó daños a la propiedad valuados en cerca de 2 mil pesos.

En la colonia Independencia Oriente se aseguró a Miguel Ángel "N" luego de presuntamente intentar robar una tienda de conveniencia ubicada en Salvador Quevedo y Zubieta entre Montes Pirineos y Calzada Independencia. El ahora detenido había sustraído 60 cajetillas de cigarro además de dinero en efectivo.

Tras una persecución se detuvo a Cristopher Alejandro "N" de 19 años quien presuntamente había robado un celular y había intentado huir montado en una motocicleta.

En Providencia se detuvo a María de los Ángeles "N" de 39 años por fumar aparente marihuana en las calles Ottawa y Sao Paulo. Tras la revisión conforme a protocolo se le localizaron 18 envoltorios con vegetal con las características de dicha droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

