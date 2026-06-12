Así puedes aprovechar los recorridos gratuitos que ofrece 'Guadalajara Mundialista'

A través de la estrategia "Guadalajara mundialista", el Ayuntamiento ofrece recorridos turísticos gratuitos no sólo en el Centro tapatío, sino en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de mostrar su riqueza histórica, arquitectónica y natural, la Dirección de Turismo ofrece recorridos gratuitos para todos los visitantes.

María del Refugio Plascencia Pérez, directora de Turismo de Guadalajara, destacó que a través de dicha estrategia las y los tapatíos, turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar no sólo del Centro Histórico, sino de todos los rincones de la Ciudad con 102 recorridos gratuitos, de los cuales 46 son en autobús y 56 peatonales.

Entre los paseos, destaca, por ejemplo, el recorrido a la Plaza de Toros y al Estadio Jalisco, donde los visitantes podrán ver fotografías de los dos anteriores mundiales que se han desarrollado ahí.

"Tenemos gran diversidad, tenemos arquitectura, tenemos historia, tradición, deporte, creo que ahora es para grandes y chicos y tenemos recorridos en la mañana y en la tarde", señaló la directora.

La funcionaria municipal también destacó los paseos a los barrios tradicionales, como Mexicaltzingo, San Juan de Dios, Las Nueve Esquinas o Capilla de Jesús; el atractivo principal es el Centro Histórico, que está abierto para que lo disfruten todos.

De entre los recorridos en el Centro Histórico está el del parque Morelos, la lucha libre mexicana, las cantinas con mariachi, el paseo para conocer el legado de Fray Antonio Alcalde en la explanada del templo de El Santuario y la visita al muralismo mexicano.

Asimismo, la Dirección de Turismo tiene previstos paseos a la Barranca de Huentitán, al Zoológico Guadalajara, a la Casa de la Cultura y Artesanía Jalisciense, Parque Los Colomos y hasta la Rivera de Chapala.

Para conocer el calendario de recorridos que se ofrecen como parte de "Guadalajara Mundialista", las y los interesados deben permanecer atentos de las publicaciones de Instagram de @tequieroguadalajara, así como de su página de Facebook. Al elegir el tour de interés, las personas deben realizar su registro previo y estar media hora antes de la salida.

JM