Llevan la diversión mundialista a municipios del interior del Estado con actividades, música y futbol

Esta mañana, la Secretaría de Turismo, la Oficina de Visitantes y Convenciones y los alcaldes de diferentes municipios presentaron los llamados Vibra Public Viewings, espacios que se instalaron en municipios ubicados fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Los Vibra Public Viewings llegaron a Chapala, Mazamitla, Lagos de Moreno, Tequila, Puerto Vallarta y Tapalpa, donde comenzaron a funcionar desde el día de ayer, 11 de junio, y permanecerán activos hasta el 19 de julio.

Estos espacios funcionan como puntos de reunión en los que los asistentes podrán disfrutar de cultura, tradición, modernidad, música, arte y hospitalidad, además de una gastronomía reconocida mundialmente. La entrada será totalmente gratuita.

Municipios de Jalisco se preparan para vivir la fiesta mundialista

Michelle Friedman, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, destacó que con estos eventos Jalisco será más que una sede, pues se convertirá en la experiencia más mexicana del Mundial.

“Se instalarán espacios de visualización pública donde queremos replicar la experiencia del ‘FAN ZONE’ en formato de alto impacto, para transmisión de partidos en distintos puntos estratégicos del Estado”, señaló la titular de Secturjal.

Tanto en los Vibra Public Viewing de la ciudad como en los instalados en el interior del Estado se tienen programadas más de 50 presentaciones artísticas y conciertos con artistas como Alejandro Fernández, Maná, Ximena Sariñana, Aterciopelados, Plácido Domingo, Piso 21 y el Mariachi CHG.

Con estos eventos se busca llevar la emoción mundialista al interior de Jalisco, generar convivencia y activación turística, impulsar el consumo local, crear experiencias culturales y gastronómicas, así como activar municipios y destinos turísticos.

Los Vibra Public Viewing se instalaron en los siguientes puntos:

Ajijic / Chapala: Espacio Konecta

Lagos de Moreno: Explanada Capuchinas

Tapalpa: Plaza Principal

Tequila: Unidad Deportiva 24 de Enero

Mazamitla: Plaza Municipal

Jalisco impulsa herramientas turísticas para visitantes durante el Mundial

Durante la rueda de prensa también se dio a conocer la instalación de seis módulos de información turística ubicados en los siguientes puntos:

Dos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (llegadas nacionales e internacionales).

Uno en la Central de Autobuses de Tlaquepaque.

Uno en la Central de Autobuses de Zapopan.

Uno en Sectur Jalisco.

Uno en Sectur (2 templos).

Además, se presentó el micrositio oficial mundialista: visitjalisco.mx/la-sede-mas-mexicana.

En este sitio se concentra información sobre la agenda mundialista, hospedaje, gastronomía, movilidad, eventos, festivales, atención al turista y paquetes turísticos.

También se dio a conocer la incorporación de la TAPAT-IA, un asistente turístico con inteligencia artificial que ofrecerá recomendaciones personalizadas y apoyo para planear viajes. La plataforma permitirá explorar rutas, experiencias y servicios turísticos en un solo lugar.

El objetivo es ampliar la derrama económica, promover el turismo regional y acercar a visitantes y residentes a la riqueza cultural, natural y gastronómica de Jalisco.

Además, se presentó el Pasaporte Mundialista, una estrategia turística creada para impulsar el turismo en todo Jalisco durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y posicionar al estado como la sede más mexicana del torneo.

EL INFORMADOR/A. Navarro

El pasaporte contempla 39 experiencias turísticas en distintas regiones del estado, disponibles del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Incluye más de 70 paquetes turísticos operados por prestadores de servicios certificados y muestra la oferta de experiencias culturales, gastronómicas, de naturaleza, aventura, bienestar, playa y Pueblos Mágicos.

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Entre las actividades destacan recorridos en destinos emblemáticos como Tequila, Puerto Vallarta, Costalegre, Chapala, Guadalajara, Tapalpa, Mazamitla, Cocula y Los Altos de Jalisco, además de programación artística y cultural con artistas internacionales, mariachis, DJs, talento local y otras expresiones culturales.

La estrategia también contempla la creación de un ecosistema digital para facilitar la experiencia de los visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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