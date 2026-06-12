Primer día del FIFA Fan Fest en Guadalajara deja más de 36 toneladas de basura recolectadas

El primer día de celebraciones en torno al FIFA Fan Fest, que se celebra en el Centro de Guadalajara como parte de la realización del torneo de la Copa del Mundo 2026, dejó cerca de 40 toneladas de desechos recolectados, no solo dentro del espacio de celebración de la Plaza Liberación, sino también de sus plazas aledañas.

El Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que personal de la Coordinación de Servicios Públicos "juega" 24 horas a favor de la ciudad; recolectaron un total de 36.8 toneladas de residuos del FIFA Fan Festival, la Plaza Guadalajara, La Minerva, el corredor Chapultepec y sus alrededores.

Operativo de limpieza mantiene en condiciones los espacios del FIFA Fan Fest

Así, para mantener la ciudad limpia tras las celebraciones de ayer 11 de junio, a través de las direcciones de Gerencia Nocturna, Guadalajara Limpia y Aseo Público, se desplegó un operativo permanente para hacer barrido manual, recolección de residuos, atención de puntos rojos e hidrolavado en espacios públicos y corredores de alta concentración de personas.

Guadalajara Limpia movilizó a 82 trabajadores y 21 vehículos para realizar labores de barrido, recolección de desechos e hidrolavado, logrando retirar 15.2 toneladas de residuos como parte de estas jornadas.

CORTESÍA/AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Por la noche, la Gerencia Nocturna desplegó a otros 28 elementos y cinco unidades operativas para atender la Glorieta Minerva, el Centro Histórico y la zona de Chapultepec, quienes recolectaron 14 toneladas de residuos. También se limpiaron con hidrolavadoras seis mil 800 metros cuadrados.

La ciudad mantiene vigilancia y limpieza en corredores turísticos durante la fiesta mundialista

La Dirección de Aseo Público, por su parte, destinó 77 personas y ocho vehículos en distintos turnos para la limpieza de vialidades y la atención de los entornos del FIFA Fan Festival, donde se recolectaron 7.6 toneladas de residuos sólidos urbanos , la mayoría de estas acopiadas en las 50 islas de reciclaje, lo cual representó un mensaje importante sobre la respuesta de las y los asistentes de depositar la basura en los sitios destinados a ello.

Para ello, la Dirección de Medio Ambiente asesora a las y los visitantes con el fin de que puedan disponer de forma correcta la separación de residuos en las islas destinadas a tal fin.

CORTESÍA/AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Además, personal de Mejoramiento Urbano mantiene labores en las fuentes para su cloración, así como dar mantenimiento al mobiliario urbano.

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"Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y brindar entornos limpios y seguros para quienes viven, trabajan y visitan la ciudad durante esta celebración internacional", finalizó la alcaldía de Guadalajara.

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