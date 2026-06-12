La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, recorrió el pabellón "Sabores Tapatíos", ubicado en la explanada de El Santuario, una de las seis estrategias que impulsa el Gobierno municipal para que el Mundial se quede con los tapatíos.

En el sitio habrá comida tradicional de Guadalajara. El espacio se diseñó para que los dueños de fonditas y puestos de comida de las comunidades del municipio tengan un escaparate durante el Fan Fest del Centro Histórico durante el Mundial.

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"Esto es para la gente de los barrios, de las colonias, de las fonditas, de los mercados. Invitamos a cocineras y cocineros de distintas regiones de Guadalajara para que vayan a esta feria que es totalmente gratuita y expongan su talento; de esta manera beneficiamos no solo a los grandes restaurantes, sino también a los pequeños negocios, fonditas y mercados".

“Sabores Tapatíos” abre espacio a cocineros y pequeños negocios de Guadalajara

En el pabellón hay instalados comerciantes de carne asada, tortas ahogadas, tacos de barbacoa, tostadas, elotes, jericallas y otros antojitos. "Tenemos un lugar para consumo (…) Son cocineros de distintos rinconcitos de nuestra ciudad y vale la pena consumir local e impulsarlos durante el Mundial".

El pabellón gastronómico está ubicado en la explanada de El Santuario, sobre el Paseo Alcalde, y opera de las 10:00 a las 22:00 horas, de lunes a domingo. Son 36 espacios que se rotarán cada semana para que más de 200 cocineros, cocineras, reposteros y reposteras puedan demostrar su sazón al mundo y llevar turistas a sus comunidades, pues es el escaparate para que la gente conozca dónde están ubicados habitualmente y regresen.

La alcaldesa invitó a las personas a visitar este espacio, donde, además de comer rico y tradicional, podrán disfrutar de los partidos del Mundial, ya que en el área de consumo hay mesas y una pantalla.

Para saber

La estrategia se basa en seis acciones clave para impulsar distintos frentes:

Fondo mundialista: Con ingresos extraordinarios vinculados a la actividad turística, se prevé integrar un fondo especial de entre 20 y 30 millones de pesos para rehabilitar unidades deportivas. Las y los vecinos decidirán cuáles serán los espacios a intervenir.

Con ingresos extraordinarios vinculados a la actividad turística, se prevé integrar un fondo especial de entre 20 y 30 millones de pesos para rehabilitar unidades deportivas. Las y los vecinos decidirán cuáles serán los espacios a intervenir. Impulso a la economía local: Ampliación de horarios de operación para que los negocios puedan permanecer abiertos hasta la medianoche, generando mayores ingresos y permitiendo que la derrama mundialista llegue directamente al comercio local.

Ampliación de horarios de operación para que los negocios puedan permanecer abiertos hasta la medianoche, generando mayores ingresos y permitiendo que la derrama mundialista llegue directamente al comercio local. El Mundial en tu local: Fondas, cenadurías, taquerías y otros negocios podrán acceder a un fondo especial para transmitir todos los partidos del Mundial, atrayendo a más clientes y fortaleciendo la economía local.

Fondas, cenadurías, taquerías y otros negocios podrán acceder a un fondo especial para transmitir todos los partidos del Mundial, atrayendo a más clientes y fortaleciendo la economía local. Sabores Tapatíos: Durante los 39 días del Mundial, la gastronomía de Guadalajara tiene un espacio especial en la explanada de El Santuario, para encontrarse con visitantes locales, nacionales e internacionales.

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Impulso Tapatío: Pabellón en Paseo Chapultepec para que cerca de 200 emprendedores y emprendedoras locales exhiban y comercialicen sus productos ante visitantes de todo el mundo.

Pabellón en Paseo Chapultepec para que cerca de 200 emprendedores y emprendedoras locales exhiban y comercialicen sus productos ante visitantes de todo el mundo. El Mundial en tu colonia: Llevar actividades recreativas, deportivas y culturales a distintas comunidades de la ciudad, incluyendo juegos, dinámicas, arte, cultura y activaciones para fortalecer la convivencia vecinal.

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