La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, recorrió el pabellón "Sabores Tapatíos", ubicado en la explanada de El Santuario, una de las seis estrategias que impulsa el Gobierno municipal para que el Mundial se quede con los tapatíos. En el sitio habrá comida tradicional de Guadalajara. El espacio se diseñó para que los dueños de fonditas y puestos de comida de las comunidades del municipio tengan un escaparate durante el Fan Fest del Centro Histórico durante el Mundial."Esto es para la gente de los barrios, de las colonias, de las fonditas, de los mercados. Invitamos a cocineras y cocineros de distintas regiones de Guadalajara para que vayan a esta feria que es totalmente gratuita y expongan su talento; de esta manera beneficiamos no solo a los grandes restaurantes, sino también a los pequeños negocios, fonditas y mercados".En el pabellón hay instalados comerciantes de carne asada, tortas ahogadas, tacos de barbacoa, tostadas, elotes, jericallas y otros antojitos. "Tenemos un lugar para consumo (…) Son cocineros de distintos rinconcitos de nuestra ciudad y vale la pena consumir local e impulsarlos durante el Mundial".El pabellón gastronómico está ubicado en la explanada de El Santuario, sobre el Paseo Alcalde, y opera de las 10:00 a las 22:00 horas, de lunes a domingo. Son 36 espacios que se rotarán cada semana para que más de 200 cocineros, cocineras, reposteros y reposteras puedan demostrar su sazón al mundo y llevar turistas a sus comunidades, pues es el escaparate para que la gente conozca dónde están ubicados habitualmente y regresen.La alcaldesa invitó a las personas a visitar este espacio, donde, además de comer rico y tradicional, podrán disfrutar de los partidos del Mundial, ya que en el área de consumo hay mesas y una pantalla.La estrategia se basa en seis acciones clave para impulsar distintos frentes:* * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * XP