Así es la estrategia que implementará Jalisco para detectar y atender posibles casos de ébola durante el Mundial 2026

De cara al arranque del Mundial de Futbol 2026, que dará inicio el próximo 11 de junio, la Secretaría de Salud Jalisco se dice lista respecto de la estrategia que implementará para detectar y atender posibles casos de ébola, que incluyen la capacitación del personal, la habilitación de unidades médicas para el aislamiento de posibles pacientes, puntos de vacunación, e incluso, una línea telefónica de atención bilingüe.

De acuerdo con el secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, Héctor Raúl Pérez, en coordinación con todo el Sector Salud, incluidas instituciones públicas federales, organismos públicos descentralizados sectorizados y Servicios Médicos Municipales, servicios prehospitalarios y hospitales privados, se ha implementado una estrategia que busca resguardar tanto a la población de Jalisco como las y los visitantes nacionales e internacionales, de esta enfermedad que ha sido motivo de la emisión de dos alertas por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Pérez Gómez afirmó que para ello se ha llevado a cabo una intensa jornada de capacitación y difusión de información dirigida al personal de salud , "que está listo para enfrentar cualquier amenaza epidemiológica".

“Un evento de esta naturaleza donde se calcula que podemos recibir (millones) de visitantes, la complejidad en los temas de salud requiere de mucha coordinación, preparación. Hemos venido preparándonos toda esta gama de instituciones en los componentes del operativo en salud para estar perfectamente preparados y de esa manera proteger a nuestra propia población y a los visitantes”, dijo.

El secretario explicó que, en lo que respecta a la atención prehospitalaria, se brindará servicio y traslado de pacientes en caso de accidentes y eventualidades en donde participan todos los hospitales públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como hospitales comunitarios y regionales para brindar atención cuando se requiera.

“El nivel de colaboración entre el sistema de salud, incluye el hecho de que aun personas no derechohabientes que pudieran requerir de atención de urgencia inmediata en alguna de las unidades hospitalarias, se otorgue”, precisó el Secretario de Salud.

En lo que respecta al ébola, Pérez Gómez refirió que tanto el Hospitalito Sur de Zapopan, como la Cruz Verde Las Águilas , funcionarán como unidades médicas para el aislamiento y atención de casos probables.

La vigilancia epidemiológica se reforzó en los puntos de ingreso de viajeros internacionales, que son los Aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara y el puerto marítimo internacional de Puerto Vallarta. Las tres terminales se encuentran plenamente listas para la oportuna detección de casos, atención e inmediata referencia a la unidad médica que amerite, con un despliegue de alrededor de 180 personas cubriendo los tres turnos las 24 horas, afirmaron las autoridades sanitarias.

Para dar información oportuna, orientación o recibir reportes, la Línea Salud Jalisco estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y por motivos de la justa mundialista se contará con servicio bilingüe para atender en inglés las llamadas, este servicio, con un horario de 9:00 a las 19:00 horas, todos los días.

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No hay restricciones oficiales sobre ingresos a México desde la región afectada

Y aunque ni las autoridades de Jalisco como las autoridades Federales han establecido restricciones sobre la llegada de visitantes originarios de la región considerada como prioritaria (República Democrática del Congo y Uganda, con vigilancia en Sudán del Sur), reconoció que algunas aerolíneas sí han establecido sus propios filtros y reservas de viaje, aunque se trata de decisiones de cada empresa.

Por ejemplo, Viva Aerobús ya ha emitido una restricción propia de la empresa y aerolínea. El mismo 28 de mayo, en un mensaje compartido a través de redes sociales, señaló "restricciones temporales de ingreso para viajeros internacionales que recientemente hayan estado en países africanos afectados por el brote del ébola".

La restricción aplica para pasajeros internacionales que durante los últimos 21 días hayan viajado a Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur , y que además no cuenten con pasaporte mexicano ni residencia vigente en el País. La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días

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Salud Jalisco resalta la importancia de la salud mental

El titular de la SSJ también subrayó la importancia de la atención en el tema de la salud mental, por lo que estarán participando el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones y los Centros Comunitarios de Atención a Salud Mental, distribuidos en las 13 Regiones Sanitarias del estado.

Tendrán disponibilidad, incluso en espacios de tiempo extendido, con el propósito de que esta parte tan importante esté bajo un buen resguardo durante las fechas mundialistas.

En lo que respecta a la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se ha trabajado desde casi seis meses previos, con intensificación en la verificación y control de riesgo sanitario en hoteles, hospitales, centros de atención médica y de igual manera, por ejemplo, en restaurantes.

Hay énfasis en la prevención del dengue

Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de la SSJ, detalló que se realizaron acciones preventivas para mitigar la presencia del mosquito transmisor del dengue , con énfasis en los puntos que concentrarán mayor afluencia de personas, tales como el Estadio Guadalajara, la Zona Centro de Guadalajara, sede del Fan Fest, y el Centro Histórico de Zapopan, entre otros.

El directivo aseguró también que el estado se encuentra plenamente preparado ante contingencias por agresiones ambientales o de animales.

"Tenemos vigilancia entomovirológica en los sitios donde va a haber un poquito más de acúmulo de población, el estadio Guadalajara obviamente, las zonas de fan festival, algunos regiones donde están los hoteles donde se van a hospedar equipos y demás están siendo vigiladas entomovirológicamente y les puedo decir que por ejemplo el estadio Guadalajara desde que se instalaron las ovitrampas ha estado negativo. Al momento podemos decir que no hay riesgo de dengue chikongoya zika y algunas otras arbovirosis", señaló el Director de Salud Pública.

Dijo que Jalisco tiene una gran diversidad en la naturaleza y presencia de algunos insectos, entre ellos alacranes y arañas, también algunos animales silvestres, desde víboras, mapaches y zorrillos, los cuales pueden ocasionar ya sea intoxicaciones por ponzoña o algunas zoonosis como la rabia.

”Estamos preparados para dar la atención y tenemos el insumo para brindarla sin mayor problema, puede ser o es intersectorial, o sea, con apoyo hacia cualquier unidad de salud que esté brindando atención en este tipo de contexto, se podrá tener un apoyo intersectorial”, precisó.

Rivera Ávila informó que la Dirección General de Salud Pública repartió material de promoción de la salud y medidas preventivas en diversos rubros críticos.

Esta campaña incluye la difusión sobre el correcto lavado de manos, prevención de enfermedades gastrointestinales, prevención de accidentes, identificación oportuna de síntomas de diversas enfermedades y la mitigación de riesgos sanitarios.

Como parte de las acciones periféricas, se desplegarán brigadas informativas y de prevención enfocadas en prevenir contagios del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), en torno a puntos de interés turístico, como bares y centros de diversión nocturna, con activaciones complementadas a través del Coesida Jalisco y la atención continua en los Centros de Atención Especializada del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Yannick Nordín Servín, Director del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), de Jalisco, subrayó que la FIFA ha designado al sistema para atender a los jugadores a nivel de cancha, a los funcionarios y personalidades extranjeras en el estadio Guadalajara, además en la última milla, donde se trabajará de la mano con los Servicios Médicos Municipales de Zapopan.

“Ustedes fueron testigos del fortalecimiento que se ha dado para los Pueblos Mágicos y demás municipios, con la reciente entrega de ambulancias en fortalecimiento a la red de urgencias básicas en el interior del estado”, sostuvo Nordin Servin.

Para brindar la atención se instalará el Puesto Médico Avanzado que atenderá a pacientes, y si se requiere, se contará con una capacidad de dos urgencias absolutas y veinticinco urgencias relativas. Además, recordó que la entrada al sistema de salud es a través del número 911, donde técnicos auxiliares en regulación médica, estarán detectando cualquier emergencia y que serán notificados a la Dirección de Salud Pública.

“En cuanto a las personas que cuenten con un seguro privado o que quieran ser trasladados a un hospital privado, no será impedimento para los Servicios Médicos Municipales o el SAMU hacer el traslado a donde ellos lo requieren en esta ciudad”, construyó el médico.

Nordín Servín agregó que la atención prehospitalaria y de situaciones de urgencia y emergencia está asegurada con el liderazgo del SAMU de Jalisco y la participación de los Servicios Médicos Municipales y otras instituciones que brindan atención prehospitalaria, siempre en coordinación con las áreas de Protección Civil y Seguridad.

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La vacunación continúa

El esquema de vacunación continuará de forma regular en las más de 600 unidades de salud fijas del Estado. Para dar cobertura a la demanda derivada del torneo, se instalarán módulos extramuros y células de atención en los Aeropuertos Internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como 10 módulos estratégicos en el Área Metropolitana en un horario general de 9:00 a 15:00 horas, ampliándose de 9:00 a 19:00 horas en los días de partido.

Durante el periodo del Mundial se contará con atención bilingüe para cualquier persona que así lo solicite, además en caso de requerirse, se contará con algún intérprete de otra lengua para garantizar la orientación de calidad en caso de que alguien tenga dudas sobre alguna situación de salud.

SABER MÁS

Entre los módulos estratégicos en el Área Metropolitana se encuentran:

● San Pedro Tlaquepaque Centro.

● Guadalajara Centro.

● Zapopan Centro.

● Tonalá Centro.

● Estación del Tren Ligero Periférico Belenes.

● Estación del Tren Ligero Juárez.

Para conocer más detalles de los puntos y horarios la población puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco al 33 3823 3220.

Dentro de los requisitos para usuarios en módulos de vacunación se encuentran:

● Personas extranjeras: Deberán declarar su estado vacunal o responder al cuestionario del personal de salud. Es óptimo presentar su documento de registro de origen; en caso de no contar con él, se les expedirá un comprobante oficial de aplicación que detallará el nombre de la vacuna, número de lote y fecha de caducidad.

● Ciudadanos mexicanos: Se solicita acudir con su Cartilla Nacional de Salud para el debido registro de las dosis aplicadas. De no presentar el documento en el momento, se les otorgará un comprobante de aplicación con los datos oficiales correspondientes: nombre del biológico, lote y caducidad.

JM