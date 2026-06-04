El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este jueves 4 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

¿Cuál es la calidad del aire hoy jueves 4 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe y Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 8 puntos IMECA y Santa Margarita con 23 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 8 puntos IMECA Buena Country 48 puntos IMECA Buena Oblatos 28 puntos IMECA Buena Águilas 35 puntos IMECA Buena Las Pintas 54 puntos IMECA Aceptable Miravalle 54 puntos IMECA Mala Loma Dorada 31 puntos IMECA Buena Santa Fe 56 puntos IMECA Buena Centro 51 puntos IMECA Buena Santa Margarita 23 puntos IMECA Buena

¿Hay contingencia hoy 4 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este jueves 4 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac y Santa Margarita; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 54 puntos IMECA en Miravalle y 56 puntos IMECA en Santa Fe.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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