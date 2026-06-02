IA llega a Jalisco para agilizar diagnósticos de cáncer de mama en Tlajomulco

El IMSS-Bienestar y el ISSSTE integran tecnología en salud con nuevas salas de mastografías con inteligencia artificial (IA). Jalisco destaca con un espacio en Tlajomulco para agilizar diagnósticos. Esta innovación transformará la atención médica pública en México con equipos de última generación para salvar vidas.

Durante "La Mañanera" de este martes encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades del Gobierno de México del sector salud anunciaron una inversión sin precedentes para modernizar la infraestructura hospitalaria. El objetivo principal consiste en garantizar diagnósticos precisos y oportunos para miles de pacientes en diversas regiones del país, dejando atrás los rezagos del pasado en el sector sanitario .

Cuartos azules para detección oportuna

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, confirmó la apertura de cuatro centros especializados de lectura a distancia. Uno de estos innovadores espacios operará en el Hospital Regional de Alta Especialidad del municipio jalisciense, equipado con seis estaciones de análisis avanzado para agilizar los resultados .

Estas modernas instalaciones procesarán más de 400 mil estudios al año con el uso de algoritmos de inteligencia artificial para detectar anomalías. Las mujeres ya no tendrán que trasladar sus placas impresas de un lugar a otro, pues las imágenes viajarán por la red desde 98 unidades médicas hasta los radiólogos expertos para su evaluación al instante .

Inversión histórica en equipamiento

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, titular del sistema federal de atención a personas sin seguridad social, detalló un presupuesto de 13 mil millones de pesos para este año . Los cuantiosos recursos servirán para adquirir 32 mil equipos médicos nuevos , destinados a fortalecer la red pública de hospitales y clínicas en todo el territorio nacional.

Entre las compras más destacadas figuran ocho aceleradores lineales para tratamientos oncológicos, 11 resonancias magnéticas de alta precisión y más de 170 mastógrafos, de los cuales 70 incluirán herramientas de inteligencia artificial. Esta ambiciosa estrategia busca llevar los aparatos más sofisticados a las zonas marginadas con mayor necesidad de atención especializada.

Conectividad y expediente digital

El plan de modernización tecnológica también abarca el primer nivel de atención en 8 mil 400 centros médicos comunitarios a lo largo del país . Estos recintos contarán con acceso a internet de banda ancha y expedientes clínicos electrónicos, permitiendo a los profesionales de la salud consultar historiales completos y resultados de laboratorio en tiempo real.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Te recomendamos: Lanzan programa gratuito de desarrollo de talento en IA y habilidades digitales

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF