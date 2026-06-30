Así despide junio el Lago de Chapala; esta es la actualización de su nivel

El agua que sale de tu grifo depende directamente de este gigante natural. Hoy, martes 30 de junio, cerramos el mes con una noticia vital: el Lago de Chapala ha resistido el estiaje. Conocer su nivel actual te permite saber si habrá recortes o tranquilidad hídrica en tu hogar.

Al concluir oficialmente el sexto mes del año, las miradas de millones de habitantes se dirigen con gran expectativa hacia el embalse más grande de México, esperando buenas noticias tras la temporada de calor.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) del estado de Jalisco publicó su actualización oficial más reciente el pasado domingo 28 de junio de 2026, revelando datos muy alentadores para toda la población local.

De acuerdo con el reporte técnico de esta dependencia, el vaso lacustre cerró este periodo con un almacenamiento del 66.25 por ciento de su capacidad total , un porcentaje que supera las expectativas iniciales.

Esta importante cifra representa un volumen exacto de 5 mil 231.62 millones de metros cúbicos de agua dulce , situándose en la cota 95.44 metros, lo que significa un respiro significativo para la región.

La resiliencia ante el estiaje y el clima

A diferencia de los escenarios críticos vividos en años anteriores, el ecosistema acuático logró superar de manera muy favorable la dura temporada seca y las altas temperaturas primaverales de este 2026.

Los especialistas ambientales atribuyen este comportamiento tan positivo a las condiciones climáticas generadas por el fenómeno meteorológico de “La Niña”, el cual ayudó a mitigar el calor y redujo drásticamente la evaporación superficial.

Esto significa que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), metrópoli que recibe aproximadamente el 60 por ciento de su suministro potable de esta fuente natural, mantiene un panorama estable y sin alertas de desabasto.

Con el arranque formal de la temporada, las primeras precipitaciones del temporal 2026 ya comenzaron a humedecer la tierra reseca en las montañas y los valles circundantes al majestuoso cuerpo de agua.

Sin embargo, los expertos aclaran que el incremento real y sostenido en los niveles de almacenamiento se observará de manera mucho más gradual durante los próximos meses de julio y agosto .

El papel del Río Lerma en la recuperación

Aunque las lluvias locales son sumamente beneficiosas para el entorno, el verdadero motor histórico para la recuperación profunda del embalse jalisciense es, sin duda alguna, el caudaloso Río Lerma.

Este afluente principal requiere que las tormentas constantes saturen primero los cauces, presas y valles a lo largo de su recorrido antes de que los escurrimientos mayores lleguen finalmente al lago.

Por ahora, el simple freno en el descenso acelerado del nivel del agua se considera la primera gran victoria del temporal de lluvias de este año para la conservación del medio ambiente.

Las autoridades operativas de la CEA y la Conagua mantendrán un monitoreo técnico constante para evaluar minuciosamente la evolución del recurso hídrico y garantizar su correcta distribución en las próximas semanas.

Mientras tanto, la población tapatía puede respirar con cierto alivio este martes, sabiendo que la principal reserva de agua de su región se mantiene en niveles saludables para afrontar el resto del año.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del CEA

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