Detectan en Jalisco un caso importado de paludismo durante el Mundial 2026; descartan riesgo de transmisión

La Secretaría de Salud Jalisco ha confirmado el primer caso importado de paludismo detectado en la entidad durante la Copa Mundial 2026 de la FIFA. De acuerdo con el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera Ávila, el contagio correspondió a un hombre originario de Colombia que presentó síntomas durante su estancia en México y fue diagnosticado en Guadalajara. Rivera Ávila explicó que, tras confirmarse el padecimiento, el paciente recibió atención médica y posteriormente regresó a su país, además de que las autoridades descartaron riesgo de transmisión local debido a la ausencia del mosquito vector en las zonas donde permaneció.

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Síntomas del paludismo

El director explicó también que el paciente comenzó con fiebre y dolor muscular intenso a su llegada a nuestro país, en Ciudad de México, y fue al llegar a Guadalajara, para asistir al encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, cuando buscó atención médica. El diagnóstico, dijo Rivera Ávila, fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública mediante microscopistas certificados y, debido a que su estado de salud era estable, pudo regresar a Colombia al día siguiente, como ya lo tenía programado.

“Presentó sintomatología, que fue básicamente fiebre, dolor muscular muy intenso, lo cual lo llevó a acudir (a atención médica)”, mencionó. “El personal médico que lo atendió lo detecta, hace el diagnóstico probable de paludismo, el cual se confirma por los microscopistas certificados que tenemos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública”, dijo.

¿Cómo se transmite el paludismo?

Se inició su manejo, pero el paciente ya al siguiente día de que se atendió tenía sus vuelos programados de regreso y, dadas sus condiciones clínicas, no había problema en que viajara de regreso", afirmó. El director recordó que el paludismo depende de la presencia del mosquito Anopheles, diferente al mosquito transmisor del dengue, y aseguró que en los sitios donde permaneció el visitante no se tiene identificado ese vector. Añadió que, como medida preventiva, ya existían acciones de control en hoteles, el Fan Fest y las sedes relacionadas con el torneo.

“El paludismo está muy ligado a que tengamos o no el vector”. “Por las zonas en donde él estuvo, en su hotel y obviamente en el estadio, no tenemos detectado el vector del paludismo, que es muy distinto al del dengue; es el mosquito Anopheles”. Entonces, en ese sentido, no consideramos ese tipo de riesgo. "De todos modos, se realizan acciones de control que ya estaban realizadas tanto en los hoteles como en el Fan Festival y en las áreas donde se están transmitiendo los partidos", explicó. Rivera Ávila recordó que Jalisco no registra casos autóctonos de paludismo desde hace más de una década y que los casos detectados en años recientes han sido importados.

Explicó además que, aunque el mosquito transmisor existe en algunas regiones del estado, su presencia es limitada y distinta a la del Aedes aegypti, responsable del dengue. “No tenemos casos en Jalisco”. “Hemos reportado algunos casos importados, pero tenemos más de 15 años en que no tenemos casos autóctonos”. Los últimos datan de hace más de 10 años en la región norte", afirmó.

Jalisco toma medidas sanitarias durante el Mundial 2026

El director también informó, por otra parte, que durante el arribo de visitantes internacionales, particularmente ante la visita de fanáticos de República del Congo, no se registró ningún caso sospechoso de ébola, pese a la presencia de selecciones y aficionados provenientes de países africanos. Aseguró que el sistema de vigilancia sanitaria, hasta el momento, no ha identificado pacientes con características compatibles con esa enfermedad.

Panorama epidemiológico bajo control: En cuanto al panorama epidemiológico general de la entidad, Roberto Carlos Rivera informó que los casos de sarampión continúan a la baja y que actualmente solo permanecen 40 casos activos en el estado, mientras que ya no hay escuelas con grupos o planteles en clases virtuales por esta enfermedad. Agregó que el acumulado es de 7 mil 280 casos y cinco defunciones.

Respecto al dengue, el director indicó que hasta la semana epidemiológica 24 se contabilizan 78 casos acumulados, de los cuales 44 corresponden a dengue no grave, 28 presentan signos de alarma y seis son dengue grave. Añadió que durante la semana anterior únicamente se confirmaron 11 nuevos casos y que no existe ninguna defunción confirmada por esta enfermedad, además de que la incidencia permanece muy por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025.

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Sobre mpox, enfermedad conocida como "viruela símica", Roberto Carlos Rivera detalló que el estado suma dos casos acumulados durante este año, una disminución importante frente a los 82 registrados en el mismo periodo del año pasado. Por último, al hacer un balance sanitario del Fan Fest y de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo, Rivera Ávila señaló que la mayoría de las atenciones médicas correspondieron a lesiones menores, deshidrataciones y personas con problemas derivados del consumo de alcohol, sin que se brindara un número específico de atenciones. También dijo que se han reportado en el sistema de salud estatal dos intoxicaciones por picadura de alacrán, ambas en personas locales.

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AS