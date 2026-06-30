El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo estrecha vigilancia una zona de baja presión localizada en el océano Pacífico, la cual ha incrementado su potencial para convertirse en el ciclón tropical "Douglas", el cuarto sistema con nombre de la temporada 2026.

De acuerdo con el reporte más reciente de la autoridad meteorológica, el sistema se ubica a mil 945 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. El fenómeno ha registrado un aumento significativo en su probabilidad de desarrollo ciclónico, situándose actualmente en un 80% tanto a 48 horas como a 7 días .

¿Afectará a México?

Hasta el momento, el pronóstico indica que el sistema mantiene un desplazamiento hacia el noroeste, alejándose de las costas nacionales. Debido a su ubicación en aguas profundas y su trayectoria actual, no representa peligro directo para el territorio mexicano en este momento .

Sin embargo, las autoridades del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) instan a la población y a la navegación marítima a mantenerse informados, ya que la evolución de los ciclones tropicales es dinámica y puede presentar cambios en su ruta o intensidad.

Pronóstico del tiempo: Lluvias y calor en México

Independientemente de este sistema, el territorio mexicano enfrenta condiciones meteorológicas activas debido a diversos canales de baja presión y otros factores atmosféricos. Para este 30 de junio y los próximos días, se espera el siguiente panorama:

Lluvias y tormentas : Se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en gran parte del país , incluyendo el centro, occidente, sureste y sur. Ciudades como la Ciudad de México y el Estado de México esperan precipitaciones puntuales fuertes, con temperaturas máximas de 23 a 25 °C.

: Se pronostican , incluyendo el centro, occidente, sureste y sur. Ciudades como la esperan precipitaciones puntuales fuertes, con temperaturas máximas de 23 a 25 °C. Temperaturas extremas : El noroeste del país sigue registrando el ambiente más caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua .

: El noroeste del país sigue registrando el ambiente más caluroso, con temperaturas máximas de en entidades como . Condiciones inestables: Estados como Jalisco (Guadalajara), Querétaro y otras regiones del Bajío presentan alta probabilidad de tormentas, lo que requiere extremar precauciones ante posibles encharcamientos o crecidas de niveles de agua.

La temporada de huracanes en el Pacífico, que comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre, se mantiene activa. Se recomienda seguir únicamente los canales oficiales de comunicación para recibir actualizaciones sobre el estatus de este sistema y las condiciones climatológicas de tu localidad.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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