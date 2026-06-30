La Secretaría de Transporte (Setran) del Gobierno del Estado destacó el operativo que implementó durante los partidos del Mundial de Futbol realizados en el Estadio Guadalajara y mediante el cual se movilizó a más de 116 mil personas mediante las distintas modalidades de transporte público.

“Los resultados del operativo reflejan la confianza de la ciudadanía en la infraestructura de movilidad del Estado, ya que alrededor de 70% de las personas asistentes eligieron el transporte público para trasladarse al estadio y regresar a sus destinos”, dijo la dependencia.

Ante ello, Setran agradeció a la afición, concesionarios del transporte público, operadores, taxistas, conductores de plataformas y personal de apoyo de las distintas dependencias que hicieron posible una operación exitosa.

La estrategia contempló la operación coordinada de Mi Macro Periférico, la Línea 5 Mi Macro Aeropuerto, los servicios especiales del SITEUR, el sistema Park & Ride, el servicio gratuito Loop hacia el estadio y el patio para vehículos de plataformas ubicado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Más 116 mil personas se movilizaron en transporte público durante los encuentros del Mundial 2026. ESPECIAL

Chequia vs Corea del Sur

Durante el primer encuentro, celebrado el 11 de junio entre las selecciones de Chequia y Corea del Sur, más de 28 mil personas utilizaron el transporte público.

Para atender la demanda, el servicio se extendió hasta las 02:00 horas, el sistema Park & Ride operó con 163 autobuses y realizó más de seis mil 400 viajes, mientras que el servicio gratuito Loop efectuó 75 recorridos y movilizó aproximadamente a cinco mil 700 personas.

México vs Corea del Sur

En el segundo partido, disputado el 18 de junio entre México y Corea del Sur, más de 32 mil personas utilizaron las distintas modalidades de transporte público.

En dicha jornada, los sistemas masivos ampliaron su horario de servicio hasta las 01:00 horas, el Park & Ride operó con 137 autobuses y realizó más de cinco mil 241 viajes, mientras que el servicio Loop efectuó 82 recorridos y trasladó alrededor de cinco mil 100 personas.

Tanto nacionales como extranjeros hicieron uso de la infraestructura de transporte público de Guadalajara. ESPECIAL

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Colombia vs RD Congo

Para el tercer encuentro, celebrado el 23 de junio entre Colombia y República Democrática del Congo, más de 31 mil personas utilizaron el transporte público. El servicio volvió a extender su operación hasta las primeras horas de la madrugada, el sistema Park & Ride dispuso de 82 autobuses con más de tres mil 208 viajes y el servicio gratuito Loop realizó 71 recorridos, movilizando a poco más de cinco mil personas.

España vs Uruguay

En el partido entre España y Uruguay, celebrado el 26 de junio, alrededor de 25 mil personas utilizaron los sistemas de transporte público para asistir al estadio.

En dicha ocasión, el servicio operó hasta las 00:00 horas, el Park & Ride funcionó con 100 autobuses y realizó más de cuatro mil 100 viajes, mientras que el servicio Loop alcanzó su cifra récord al efectuar 94 recorridos y movilizar aproximadamente a cinco mil 900 personas.

Setran agradeció a la afición, concesionarios del transporte público, operadores, taxistas, conductores de plataformas y personal de apoyo que utilizaron la infraestructura de movilidad en la ciudad. ESPECIAL

Adicionalmente, el patio para vehículos de plataformas habilitado por el Gobierno de Jalisco en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara reportó, del 5 al 28 de junio, más de 36 mil 293 servicios prestados por las tres plataformas autorizadas para operar en el Estado, consolidándose como una alternativa segura y ordenada para los viajeros.

“Con estos resultados, la Secretaría de Transporte reafirma que la infraestructura, la coordinación interinstitucional y los sistemas de movilidad implementados por el Gobierno de Jalisco permitieron atender con éxito la alta demanda generada por la Copa Mundial de la FIFA 2026, para consolidar al transporte público como la principal opción para la movilidad durante eventos de talla internacional”, concluyó la dependencia.

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OB