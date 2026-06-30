El reciente escándalo que involucra a Víctor Rodríguez, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre el actuar del Gobierno federal. La columna de este martes de Carlos Loret de Mola pone bajo la lupa la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las acusaciones de violencia intrafamiliar que pesan sobre quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos.

El periodista señala que la salida de Rodríguez, ocurrida el pasado mes de mayo, estuvo envuelta en un halo de misterio . En su momento, la Mandataria justificó la dimisión argumentando que el académico deseaba regresar a sus labores universitarias. Sin embargo, Loret de Mola cuestiona la lógica detrás de esta decisión: "¿Por qué aceptaría la Presidenta a un colaborador que sólo estuviera en el cargo un año, máximo año y medio, cuando ella misma sabe que nadie va a resolver el problema de Pemex en tan corto tiempo?".

La cronología que incomoda al Ejecutivo

La revelación de un video donde se observa a Víctor Rodríguez agrediendo físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez, ha cambiado la narrativa del caso . Loret de Mola destaca una "línea de tiempo que mueve a la sospecha": la agresión ocurrió el 15 de marzo, la renuncia se oficializó el 15 de mayo y el material gráfico salió a la luz pública apenas el pasado 25 de junio.

Ante este panorama, el articulista plantea interrogantes directas sobre el conocimiento previo de la Presidenta: "Esto obliga a preguntar si la Presidenta Sheinbaum sabía de las agresiones perpetradas por su cercano colaborador, si sabía de la existencia de una videograbación que lo exhibía, si decidió por eso separarlo del cargo (...) si optó por encubrir la agresión intrafamiliar apostando porque no se sabría".

Entre el "basurero judicial" y la ley

El análisis de Loret de Mola también arremete contra la postura inicial del gobierno, que sugirió a la víctima interponer una denuncia. El periodista recuerda que, según el Código Penal Federal, la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio.

Si bien la Presidenta endureció su discurso este lunes, exigiendo que se aplique "todo el peso de la ley" y aclarando que "no vamos a proteger a nadie", el columnista mantiene el escepticismo. Loret de Mola concluye que el régimen se ha caracterizado por minimizar evidencias contundentes, calificando el actuar gubernamental como "un régimen encubridor al límite del descaro" .

A medida que el caso avanza hacia la Fiscalía de Morelos, la duda central del gremio periodístico y la opinión pública persiste: "¿la Presidenta sabía?" . La respuesta a esta interrogante definirá, según el columnista, la congruencia de un gobierno que se ha comprometido, en el discurso, a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Con información de Carlos Loret de Mola

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