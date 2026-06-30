¿Sales de casa sin paraguas? Piénsalo dos veces. Este martes 30 de junio de 2026, el clima en la ciudad promete un giro drástico. Conocer el pronóstico exacto te evitará quedar atrapado en el tráfico bajo la tormenta o sufrir por el bochorno vespertino. Aquí te contamos los detalles.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este martes con un ambiente fresco y cielos parcialmente nublados. Las primeras horas del día ofrecen una tregua climática ideal para realizar actividades al aire libre sin mayores contratiempos.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas cambiarán drásticamente conforme avance la jornada . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre una inestabilidad que propiciará precipitaciones significativas en la región occidente del país .

La temperatura mínima durante la madrugada rondó los 17 grados Celsius. Se espera que el termómetro alcance una máxima de 30 grados Celsius poco después del mediodía, elevando la sensación térmica.

Esta combinación de calor y humedad relativa, que supera el 70 por ciento, generará una fuerte sensación de bochorno. Los tapatíos experimentarán un ambiente pesado antes de que las nubes de tormenta comiencen a formarse.

¿A qué hora comienzan las lluvias?

La pregunta que todos se hacen tiene una respuesta clara según los modelos meteorológicos. La probabilidad de lluvia aumenta considerablemente a partir de las 18:00 horas y se mantendrá alta hasta las 22:00 horas .

Durante este lapso, se esperan chubascos que podrían venir acompañados de actividad eléctrica. La Conagua recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar transitar por zonas propensas a inundaciones.

Los vientos jugarán un papel importante durante las tormentas vespertinas. Se pronostican ráfagas que podrían alcanzar hasta los 18 kilómetros por hora, refrescando el ambiente pero complicando la visibilidad al conducir.

Municipios aledaños también sentirán el impacto de este sistema meteorológico. En Zapopan, por ejemplo, se prevén tormentas moderadas que incrementan el riesgo de encharcamientos locales en áreas de topografía baja.

Impacto en otros municipios del AMG

La situación no será muy diferente en el resto de la metrópoli. Tlaquepaque mantendrá un ambiente húmedo con lluvias intermitentes que ganarán fuerza hacia las últimas horas de este martes.

Por otro lado, Tlajomulco y El Salto anticipan precipitaciones constantes durante la noche. Las autoridades ya monitorean los canales y vasos reguladores para prevenir desbordamientos en las zonas más vulnerables.

Es fundamental que los ciudadanos tomen precauciones adicionales si deben salir de sus hogares o lugares de trabajo durante la tarde. Llevar un impermeable y planificar rutas alternas puede marcar la diferencia.

Pronóstico extendido para la semana

Este patrón de lluvias vespertinas no será un evento aislado. Los pronósticos indican que las precipitaciones continuarán durante los primeros días de julio , consolidando la temporada de lluvias en la región.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales es la mejor herramienta para enfrentar el clima cambiante. Prepárate, ajusta tus horarios y no dejes que las tormentas te tomen por sorpresa en esta mitad de semana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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